總部設於香港的鳳凰衞視，疑因關連企業鳳凰金融P2P借貸爆煲觸發人事大地震。鳳凰衞視創辦人劉長樂及家族成員將全面退出，據報由中共宣傳系統出身的上海社會科學院黨委書記徐威接任董事長，中央電視台副台長孫玉勝將出任總經理。鳳凰衞視會否因此變成更「正宗」的內地媒體，備受外界關注。

王滬寧親信空降接任

據台灣《聯合報》報道稱，鳳凰衞視因為鳳凰金融爆煲案「面臨全面整頓」。徐威將出任董事長，孫玉勝將接任總經理。54歲的徐威據稱是中共中央政治局常委王滬寧的人馬，曾任上海人民廣播電台記者、上海東方衞視主任，後加入官場任職上海宣傳部門，最後官至市委外宣辦主任，去年8月轉職為上海社科院黨委書記。60歲的孫玉勝則是央視新聞記者出身，據稱將負責整頓鳳凰衞視廣告等業務。

有消息指，徐威和孫玉勝已於2月1日分別於北京和香港舉行的視像年會露面，惟公司內部未公佈消息。有鳳凰北京員工透露，劉長樂將改任董事局名譽主席。本報嘗試致電鳳凰衞視公關，對方截稿前未有回應。有鳳凰香港資深員工對本報稱，公司完全沒有在內部通報消息，但對69歲的劉長樂傳將「引退」不感驚奇，指劉近年的精神、體力、思辨能力大不如前。他又指劉雖是大老闆，但平日不會親身參與業務。

香港上市的鳳凰衞視（2008）目前持有香港鳳凰衞視，同時亦持美國上市的鳳凰新媒體54.49%股份。涉及爆煲案的鳳凰金融則並非上市公司旗下，年報披露鳳凰金融由劉長樂女婿賀鑫持有70.82%，去年上市公司有跟鳳凰金融進行商標有關的關連交易。

鳳凰衞視於1996年3月在香港啟播，創辦人劉長樂早年是解放軍軍官，與官方關係千絲萬縷，現為全國政協常委。鳳凰衞視在港持有非本地電視節目服務牌照，長年以「境外媒體」自居，在歐美亦有廣播服務。去年4月該台駐華盛頓記者王又又在出席白宮記者會就疫情問題向時任總統特朗普提問時，被特朗普當場反問她為哪間媒體工作，又問她是否來自中國傳媒機構，但她回答自己是香港媒體的記者，又強調鳳凰衛視是「私人公司」。

台灣《聯合報》/《蘋果》記者