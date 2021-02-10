被視為中共民主派人士、曾在八九六四事件時同情學生的中宣部新聞局前局長鍾沛璋，上周六（6日）去世，終年96歲，遺體告別儀式周三（10日）早上在北京八寶山舉行。國家主席習近平的胞弟習遠平、母親齊心、中共政治局前常委胡啟立夫婦、國家前副主席李源潮、中共前總書記趙紫陽的秘書鮑彤等均有送上花圈致哀。

香港電台報道，遺體告別儀式於當日上午約9時開始，鍾沛璋的靈柩蓋上黨旗，中宣部秘書長等領導和各界人士近200人出席。

鍾沛璋於1924年出生於上海，曾經創辦上海《青年報》，其後擔任《中國青年報》副社長及中宣部新聞局局長等，著作有《獻給正在思考的大學生》、《奮起集》、《時代召喚著新人》等，曾於1957年中共「大鳴大放」期間被劃為右派，隨後接受黨內警告處分，下放到山東勞動3年。

鍾沛璋曾因為同情參與六四事件的學生，被中共打入黑名單。他曾經口述「他的一生」，亦呼籲中共要進行政治改革：「還政於民就是堅定地推進政治體制改革。今天，我們再不能自欺欺人、指鹿為馬，我們必須承認資本主義創造的物質文明和精神文明，自由、民主、平等、博愛 不是資本主義的專利，它是全人類共同的財富。我們要發展社會主義，就要藉鑑人類共同的財富，用人民手中的選票和強大的輿論工具制衡過度氾濫的權力。」

鍾沛璋在接受《鳳凰周刊》訪問，表示要為中國的民主、自由、富強和憲政繼續貢獻力量，並提倡民主憲政改革最根本的是「還政於民」及「還富於民」。

香港電台／《鳳凰周刊》

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