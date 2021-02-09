台灣宜蘭縣以東海域昨日凌晨先後發生兩次黎克特制5.5級或以上的地震，當中宜蘭縣測到四級的最大震度，但不少民眾反映未有收到國家級警報簡訊。據台灣中央氣象局地震測報中心主任陳國昌昨日指，今年台灣東部地震活動較往年頻繁，不排除是大地震的前震先兆。

宜蘭縣以東海域昨日在凌晨零時56分及零時58分，分別發生黎克特制5.5級及5.7地震，兩者的地震深度為69.3公里及23.9公里。據中央氣象局地震測報中心主任陳國昌估計，這兩宗地震均為本月7日台灣東部外海規模6.1級地震的餘震。不過，他指出今年台灣東部地震活動較往年頻繁，過往規模達五級以上地震平均每年僅約18宗，但單單在今年初卻已發生了8宗規模達五級以上的地震，其中本月7日的地震規模更達六級以上。

2016年高雄地震逾百死

他認為近期頻繁的地震雖可視為一般地殼能量釋放，但另一方面海外過去比較大型的地震都發生在隱沒帶或是海溝附近，而規模達8.5級以上的地震歷史上都有前震，如2011年的日本東北九級大地震，約一周前曾發生7.7級地震。

不過，台灣中央氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋則引述美國統計指，1900年至今約120年間，全球規模達九級以上地震僅五宗，近年例子包括2011年日本311地震及2004年南亞大地震，他認為以台灣條件而言，未來發生九級以上強震機率很低。

台灣近年曾發生數宗大規模地震，包括於2018年2月發生的花蓮6.2級地震及於2016年2月發生的高雄6.6級地震，兩者分別造成至少17死291傷及117死551傷。

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