廣東《新周刊》雜誌社與廣東時代傳媒有限公司自去年11月合併，成為廣東時代傳媒集團旗下，並在「媒體融合發展」的大背景下，改變多項人事變動及採編制度。該雜誌社編輯部多名記者卻於周三（10日）宣佈集體辭職，並發表聲明批評管理層對傳媒業務缺乏了解，不尊重《新周刊》品牌傳統，不尊重行業專業精神、不遵循新聞傳播規律，聲言無法「屈從與現代企業精神背道而馳的管理方式」，「不願溫和地走進那個良夜」，離職是「最佳選擇」。

這份處名「《新周刊》編輯部離職記者」的聲明，未透露離職的人數。聲明怒批管理層的將「媒體融合發展」片面理解為「去紙媒化」，對立「紙媒」與「新媒體」關係，以「固執、保守、拒絕改變、阻礙改革」的名義，對堅持新聞專業主義立場的記者與編輯進行污名化，並進行人事「優化」。

聲明又批評，雜誌社違新聞出版總署多次強調的採編經營「兩分開，兩加強」原則，向採編部門下達經營、創造收入任務，「以制度硬性引導、鼓勵記者寫商稿」，並為客戶「提供全媒體整合營銷方案，使品牌實現最大價值商業變現」列入採編改革方案，將「利潤轉化、廣告拉動」列為記者考核、評估、獎勵標準。

聲明又指，管理層硬性規定雜誌稿件「必須先在新媒體上公佈，剝奪雜誌欄目稿件首發權」，將新媒體流量作為衡量雜誌稿件的第一標準，同時最大限度壓縮雜誌採編成本，「雜誌稿件基礎稿費低至每篇800至1,000元人民幣（約960至1,120港元）」，而且套用其它行業的管理制度：「天天打卡，日日開會，並將其作為衡量記者工作內容的重要標準」，嚴重影響記者正常採編工作。

另外，聲明更形容管理人員「作風粗暴，以個人喜好左右選題、決策工作，不重視部門之間的溝通、合作，不尊重同事，在編輯部內部挑動低層次競爭」，強調公司內部「沒有合理有效的內部溝通、反饋機制，不能形成良性的業務討論風氣，員工的建設性意見得不到重視」。

《新周刊》在1996年創刊，定位是「中國最新銳的生活方式周刊」，一個月兩期，全國發行，編採的原則是「摘選當下社會的流行熱詞，洞察微妙的社會心態，為急速變化中的中國社會尋找某種有意味的分析尺度」，封面專題題材涉及社會、文化、生活、藝術、歷史等領域，被稱為「中國社會趨勢觀察家和生活方式研究專家的主輸出平台」，在內地有一定的地位。

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