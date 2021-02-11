內地再揭發有無良商人製造假疫苗圖利，最高人民檢察院昨日（10日）公佈多宗涉及武漢肺炎病毒疫苗的案例，其中一宗的疑犯更是以礦泉水製造假疫苗後銷售，獲利約1,800萬元人民幣（下同，約2,161萬港元）；另一宗個案更揭發有內地人曾經於去年11月將假疫苗偷運至香港，一度在港存放十多日，或早已再運往其他國家，但執法部門一直未有察覺。

案情指，陳X和嚴X因為倒賣口罩、防護服而認識49歲的姓李男子，後又向李X以132萬元（約158萬港元）購入2,000支假疫苗，2人再將疫苗走私到國外牟利。去年11月10日，李X先將這批疫苗分批裝在由嚴某提供的四個保溫箱中，交由物流公司經天津空運至深圳，11月11日，２人再通過中介，將第一批600支疫苗隱藏於其他貨物中運往香港；11月12日再將疫苗運往國外。同一日又將1,200支疫苗，用相同的手段運至香港，尚餘在內地的200支則運到福健暫存。直到11月25日，陳X得知事敗，立即安排人手將存放在香港、福建兩地的1,400支疫苗全部銷毀。

另一宗案例的1男1女疑犯，2020年8月通過互聯網學習製造假疫苗，之後就在酒店房間和租住房內，用生理鹽水製造假疫苗，後期因生理鹽水不足，就決定以礦泉水代替。2人又委託另外3人，偽冒「新冠肺炎滅活疫苗」的標籤和包裝盒，再向外聲稱是從內部渠道拿到的正貨，令大量假疫苗流入社會。

公安機關直到去年11月才陸續拘捕涉案的多名疑犯，初步查明疑犯製造並銷售假疫苗約5.8萬支，獲利約1,800萬元。

最高檢指，截至2021年2月10日，全國檢察機關共查獲21宗涉武漢肺炎病毒疫苗的案件，依法批准逮捕70名疑犯。

最高人民檢察院網站

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