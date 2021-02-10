近日爆紅的美國應用程式「Clubhouse」，吸引大量內地網民使用，不少人討論新疆、西藏、香港、台灣等「敏感」議題，但這個言論自由空間僅曇花一現，在火紅數天後即在內地被禁。早年被指「山寨」亞馬遜的內地電商巨頭阿里巴巴，計劃推出中國版語音社交應用程式「Meetclub」，但界面和功能均與Clubhouse十分相似。

據悉，Meetclub現仍在內部測試階段，暫未開放下載。從流出的部份應用程式畫面可見，MeetClub跟Clubhouse功能非常相似，同樣可以「創建房間」及邀請加入對話，MeetClub亦可以選擇當管理員、聽眾及邀請嘉賓等角色，也可以申請講話或提問，房間亦可以選擇為公開或私人聊天。Clubhouse用戶要有邀請碼才能加入，又只限iOS用戶；MeetClub是否有類似條件才可使用，或是否只開放予Andriod用戶，仍是未知之數。

科企經理：自由無法複製

有網民說：「把馬雲和他的朋友邀請在MeetClub上在線聊天，絕對比Musk（Tesla創辦人馬斯克）還要爆！」也有人直說：「缺少的是啥你又不是不明白，火不起來的。」一家中國科技公司的產品經理對《日經亞洲》稱，儘管中國很多類似程式有着更好的功能，但它們卻從來沒有像Clubhouse般受歡迎：「Clubhouse的價值主張並非科技，而是自由言論與全球連結，這正是中國App無法複製的。」

Qooah/《日經亞洲》