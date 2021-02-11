中國─中東歐國家領導人「17+1」視像峯會周二（9日）晚，由國家主席習近平主持舉行。不過，有達6個國家僅派部長級官員參加，層級為歷年最低。

新華社報道，今年「17+1」峯會會的重點是抗疫和農業出口，立場親中的匈牙利和塞爾維亞兩國同意向中國購買疫苗，中國則承諾未來將增加中、東歐農產品的進口。

雖然，「17+1」並非每個國家的領導人也參加，但今年在習近平罕有親自主持下，根據專家組織「中、東歐『中國觀察家』」（CHOICE）統計，在中國全力推動下，斯洛文尼亞、羅馬尼亞、保加利亞、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等6個歐盟成員國今年僅派部長與會，創下歷年參與層級最低的紀錄。

德國最大報章《南德意志報》分析，部份中、東歐國家對中國擴大影響力有疑慮，因此對「17+1」機制缺乏興趣，「直到會議快開始都不知道派誰與會」；CHOICE創辦人、布拉格查理大學學者Ivana Karásková表示：「天真的階段結束了。」

有歐盟官員透露，中、東歐多國對「17+1」機制感到失望，原因除了與美國大力施壓，也與「中國沒有兌現投資承諾」，多年來老是向各國畫大餅、開了一大堆空頭支票有關。

尤其立陶宛等波羅的海國家，備受俄羅斯的軍事威脅，需要美國和北大西洋公約組織（NATO）的保護傘，在美中對抗時當然選擇站在美國這邊。

愛沙尼亞總理拉塔斯（Kaja Kallas）表示，寧可參與「歐盟27+1」的機制、也就是利用歐盟27國的共同政策來應對中國。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）甚至指出，峯會會不會做出對立陶宛重要的決定，強調歐中關係應該建立在人權和民主價值的基礎，公開對「17+1」機制存疑。

其實，中東歐近年對中國的不信任感增加有跡可循。德媒《法蘭克福廣訊報》指出，波蘭對中國開放市場進展緩慢不滿，日前才批評歐盟與中國的投資協定。羅馬尼亞去年不僅將華為排除在5G網路外，也撤銷中資興建核電廠的計畫。

《德國之聲》去年4月也引述捷克智庫「解析中國」研究員Filip Jirous說，過去7年多來，中國對捷克承諾的各項投資案，大部份都無疾而終，捷克人民漸漸開始對親中政客所做出的投資承諾感到冷感。他又說，目前在捷克國內，除了當地的共產黨，還有與派富集團（PPF Group NV）有關聯的人外，幾乎很少人會公開推動與中國進行經貿合作

波羅的海國家對中國的疑慮更深。各國國會不僅成立聲援西藏的組織，立陶宛還支持台灣參與世界衞生組織（WHO），愛沙尼亞前外長Urmas Reinsalu還公開表示應考慮離開「17+1」。

「17+1」是北京與中東歐17個國家領導人的會晤機制，始辦於2012年，每年舉行一次。2019年希臘加入後，這個由中國主導的合作機制擴大到「17+1」。

台灣《蘋果新聞網》

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