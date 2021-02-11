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送鼠迎牛｜菅義偉向在日華人拜年丨台灣大甲鎮瀾宮取消搶頭炷香丨台除夕撞鐘祈福改網上直播

1小時前
台灣彰化市南瑤宮今年取消除夕夜搶頭香活動，令該廟在除夕夜出奇地寧靜。

牛年來臨之際，日本首相菅義偉通過《中文導報》和《東方新報》，向在日華人致以問候。菅義偉提到華人和華僑長期為發展日中關係發揮橋樑作用，向他們表示感謝，並祝福大家在新一年如意吉祥、欣欣向榮。菅義偉又指目前日本正全力以赴抗擊武漢肺炎病毒，冀能夠早日使一切恢復，為大家帶來安心與希望。

這是繼2008年福田康夫之後，第7位日本在任首相、第13次向在日本華僑華人致以新年問候。前首相安倍晉3度執政，曾8次向在日華人華僑拜年，藉此希望有更多的中國旅客遊日，並改善兩國關係，因此其新春賀詞更加熱情，相比之下菅義偉的賀詞相對簡單。

台灣多間寺廟取消搶頭炷香活動

因為疫情，台灣多間寺廟取消搶頭炷香活動，包括著名的台中大甲鎮瀾宮除夕搶頭香活動。

其他取消搶頭炷香活動的寺廟，包括新北蘆洲湧蓮寺、彰化南瑤宮、雲林西螺福興宮、雲林麥寮拱範宮、嘉義新港奉天宮等，桃園南崁五福宮安頭炷香以集體插香方式插上香爐。

台灣法鼓山除夕撞鐘祈福改網上直播

台灣新北市的法鼓山佛教世界園區，每年除夕夜都會舉辦撞鐘108響儀式，並會邀請社會各界人士出席。惟今年因武漢肺炎疫情影響，15年來首度不邀台灣總統出席，也不開放民眾到場，改為線上直播讓民眾收看，由僧侶法師代表撞鐘，而過去3年都有同台出席儀式的總統蔡英文、前總統馬英九今年則無緣同框。

台威力彩又無人中下期頭獎$1.36億

台灣大年三十晚，威力彩頭獎未有人中頭獎開出，連續24期「摃龜」（無人中頭獎），下期（2/15，大年初四）預估頭獎累積至4.9億元新台幣（1.36億港元）；而今期大樂透頭獎金額1億元（2,800萬港元）則由桃園市大溪區「沅亨商行」開出，1人獨得。

另外，彰化縣政府與一卡通公司及LINE Pay攜手規劃，原訂今晚除夕夜晚上9點開搶最高888元的開運紅包，吸引逾4萬6千人參加，導致系統過度壅塞，活動還沒開始，早在今晚8點左右，系統即大當機，雖然線上紅包持續發送，但多數民眾都因系統暫時未能即時回應，無法順利領取，而急得有如熱鍋上的螞蟻。

台灣家庭用漢堡包當供品

新年前後，很多人去街巿買燒肉都會叫師傅免斬，目的是食用之前先用來拜神，而且有人整條供奉祖先，則寓意完完整整，討個好意頭。然而，每次拜完神之後都有大量的燒肉、雞、水果等貢品，令人相當吃不消。

一名台灣人妻在網上發文表示，今年丈夫買了漢堡、雞排、飲料、點心等來拜祭先人，直言「省時又不浪費，而且拜完大家都吃的很乾淨」。網友們則紛紛留言大讚，認同不會浪費食物，甚至向自己的家人作出相關的提議，亦有網友笑稱，可能祖先都很想吃Pizza。

至於為何男家會接受這樣祭祖，人妻指出，奶奶是基督徒，不管祭拜祖先的事，而老爺則沒有意見，覺得方便就好。

台東貪玩男口咬炮仗被炸傷

台東關山鎮1名23歲男子昨天（10日）晚間玩炮仗，更用嘴咬住一支剛爆開的炮仗，不料炮仗燃燒不完，在男子口中二度爆炸，令他口腔深度灼傷，咽喉腫脹且呼吸困難，要送往關山慈濟醫院急救。醫生緊急插管、清理傷口，令他脫離險境，再轉診至台東馬偕醫院繼續接受治療。

綜合報道

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台灣農曆新年蔡英文馬英九炮仗祭祖
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