牛年來臨之際，日本首相菅義偉通過《中文導報》和《東方新報》，向在日華人致以問候。菅義偉提到華人和華僑長期為發展日中關係發揮橋樑作用，向他們表示感謝，並祝福大家在新一年如意吉祥、欣欣向榮。菅義偉又指目前日本正全力以赴抗擊武漢肺炎病毒，冀能夠早日使一切恢復，為大家帶來安心與希望。

這是繼2008年福田康夫之後，第7位日本在任首相、第13次向在日本華僑華人致以新年問候。前首相安倍晉3度執政，曾8次向在日華人華僑拜年，藉此希望有更多的中國旅客遊日，並改善兩國關係，因此其新春賀詞更加熱情，相比之下菅義偉的賀詞相對簡單。

台灣多間寺廟取消搶頭炷香活動

因為疫情，台灣多間寺廟取消搶頭炷香活動，包括著名的台中大甲鎮瀾宮除夕搶頭香活動。

其他取消搶頭炷香活動的寺廟，包括新北蘆洲湧蓮寺、彰化南瑤宮、雲林西螺福興宮、雲林麥寮拱範宮、嘉義新港奉天宮等，桃園南崁五福宮安頭炷香以集體插香方式插上香爐。

台灣法鼓山除夕撞鐘祈福改網上直播

台灣新北市的法鼓山佛教世界園區，每年除夕夜都會舉辦撞鐘108響儀式，並會邀請社會各界人士出席。惟今年因武漢肺炎疫情影響，15年來首度不邀台灣總統出席，也不開放民眾到場，改為線上直播讓民眾收看，由僧侶法師代表撞鐘，而過去3年都有同台出席儀式的總統蔡英文、前總統馬英九今年則無緣同框。

台威力彩又無人中下期頭獎$1.36億

台灣大年三十晚，威力彩頭獎未有人中頭獎開出，連續24期「摃龜」（無人中頭獎），下期（2/15，大年初四）預估頭獎累積至4.9億元新台幣（1.36億港元）；而今期大樂透頭獎金額1億元（2,800萬港元）則由桃園市大溪區「沅亨商行」開出，1人獨得。

另外，彰化縣政府與一卡通公司及LINE Pay攜手規劃，原訂今晚除夕夜晚上9點開搶最高888元的開運紅包，吸引逾4萬6千人參加，導致系統過度壅塞，活動還沒開始，早在今晚8點左右，系統即大當機，雖然線上紅包持續發送，但多數民眾都因系統暫時未能即時回應，無法順利領取，而急得有如熱鍋上的螞蟻。

台灣家庭用漢堡包當供品

新年前後，很多人去街巿買燒肉都會叫師傅免斬，目的是食用之前先用來拜神，而且有人整條供奉祖先，則寓意完完整整，討個好意頭。然而，每次拜完神之後都有大量的燒肉、雞、水果等貢品，令人相當吃不消。

一名台灣人妻在網上發文表示，今年丈夫買了漢堡、雞排、飲料、點心等來拜祭先人，直言「省時又不浪費，而且拜完大家都吃的很乾淨」。網友們則紛紛留言大讚，認同不會浪費食物，甚至向自己的家人作出相關的提議，亦有網友笑稱，可能祖先都很想吃Pizza。

至於為何男家會接受這樣祭祖，人妻指出，奶奶是基督徒，不管祭拜祖先的事，而老爺則沒有意見，覺得方便就好。

台東貪玩男口咬炮仗被炸傷

台東關山鎮1名23歲男子昨天（10日）晚間玩炮仗，更用嘴咬住一支剛爆開的炮仗，不料炮仗燃燒不完，在男子口中二度爆炸，令他口腔深度灼傷，咽喉腫脹且呼吸困難，要送往關山慈濟醫院急救。醫生緊急插管、清理傷口，令他脫離險境，再轉診至台東馬偕醫院繼續接受治療。

綜合報道

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