武漢肺炎爆發至今已經超過1年，內地多名公民記者為了尋求真相不惜以身犯險。無國界記者（Reporters Sans Frontières, RSF）10日表示，這一年來中國至少逮捕了10名揭露疫情的記者或評論者，目前仍有7人被拘禁或下落不明。根據這份調查結果，這7人分別是張展、任志強、郭泉、蔡偉、陳玫、陳秋實，以及方斌。報告指，中國境內目前至少有119名新聞從業員遭監禁。

根據無國界記者發表的最新調查報告顯示，中國政府加強力道迫使新聞媒體和社交媒體噤聲，並逮捕至少10名報道或談論疫情危機的記者和評論家，至今仍有7人持續遭到監禁或下落不明。

報告指出，7名公民記者或評論者當中，僅有2人受審並判刑，分別是張展在去年12月28日被控「尋釁滋事罪」判4年有期徒刑；政治評論家任志強因指出中國政府因應疫情不力，去年9月22日被控「貪污罪」判處18年有期徒刑。其餘5人不是仍等待受審，就是音訊全無。

無國界記者東亞辦事處主管艾瑋昂（Cédric Alviani）說：「讓大眾知曉這場前所未有的公共衞生危機不是罪！這些記者根本不該被逮捕。」他呼籲中國政府立即釋放7人，並要求國際媒體對「北京政府進一步施加壓力，讓所有在中國坐牢的記者能夠獲釋，終結審查制度。」

據無國界記者調查，中國境內目前至少有119名新聞從業員遭監禁，在去年無國界記者公佈世界新聞自由指數報告的180個國家中，中國排名第177。

中央社

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