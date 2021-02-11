中國外交部發言人辦公室今（11日）發放影片，由3名「戰狼外交官」華春瑩、汪文斌和趙立堅趁除夕向民眾拜一個早年，感謝各界長期以來關心和支持中國外交，祝願中國國泰民安和繁榮富強。

蕭美琴祝願台美「國運昌隆」

台灣駐美代表蕭美琴錄製賀年影片，拿着最潮的「追求自由民主」揮春向美國友人介紹涵義。她說，揮春正面看是傳統的「招財進寶」，倒過來看則是「追求自由民主」，代表繁榮與自由是台美共同追求的重要價值，她藉此祝福台美「國運昌隆，新年快樂」。

影片中同時出現台灣總統府「牛」年福袋、揮春。駐美代表處指出，這次福袋首創結合藝術科技，透過濾鏡可看到立體牛群舐犢情深之畫面。

加拿大駐台代表祝台「Happy牛year」

加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）也特別錄製新春賀歲影片，祝福台灣朋友「Happy牛year」，影片中他身後也出現「追求自由民主」揮春的驚喜彩蛋。

北京東城委書記夏林茂擢升為市委常委

北京東城區委書記夏林茂近日獲升任為北京市委常委。目前，北京市委常委共有9人，包括常務副市長崔述強、副市長殷勇、市政法委書記齊靜等人。

安徽政法高官車建軍被「雙開」

安徽紀檢監察通報，安徽人大常委會監察和司法工作委員會前副主任車建軍嚴重違紀違法被開除黨籍和公職（即雙開）。通報指，車建軍嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、構成職務違法並涉嫌受賄犯罪等。「雙開」處分外，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。這是車建軍一個多月前被免職後，首次披露其被查信息，當時他擔任安徽人大常委會監察和司法工作委員會副主任一職不足半年。

綜合報道

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