內蒙古去年9月起強推「普教中」，促使內蒙古人上街捍衞母語；當局卻施以強硬鎮壓，及後不顧反對聲音，宣佈在今年秋季新學年起，全區民族語言授課學校的部份班級，將有3科目使用普通話教學。當局周四（11日）宣佈內蒙古人事變動，漢族人姜宏履新內蒙古民政廳黨組書記，出身統戰部的她，曾在爆發大規模示威的呼倫貝爾市任市長。另外，中國當局文化清洗事件，激發蒙古國市民，更關注舊蒙古文字及文化，有人將傳統的回鶻字母電子化，盼可保育蒙古文化。

蒙古文書法家Ganzorig Gulguu指，人們一直都從心底裏關注及尊重蒙古文字，但相信蒙古國人看到中國內蒙古人的示威前，沒有意識到中國內蒙古人有多麼愛蒙古語言及文化。

蒙古文字學耆Zayabaatar Dalai亦認為，中國內蒙古此前的衝突，是一場保留蒙古人身份認同的抗爭。他補充，如果我們繼續使用西里爾字母作為主要文字，只會承載90年的歷史，以回鶻蒙古字作為主要文字，就會承載1,000年的歷史。

蒙古國自二戰後，便放棄使用回鶻字母（舊蒙古文），改用俄文中的西里爾字母為官方語言，毗鄰的中國內蒙古自治區，則沿用舊蒙文回鶻字母，雖然內蒙古與蒙古國兩地人民說同一種語言，但卻難以用文字與對方溝通。

蒙古國政府去年3月頒佈《蒙古文字國家大綱》，決定從2025年起，全面恢復使用回鶻蒙古文，但因為過去蒙古國學生只需要學習一年的回鶻蒙古文，要全國改用另一套文字並不容易，有蒙古國軟件程式開發員為了讓舊蒙古文字更普及，將回鶻蒙古文字數碼化，令網民可以在社交平台上使用回鶻蒙古文字。

在中國內蒙古，錫林郭勒、鄂爾多斯、呼倫貝爾市3地行政部門「一把手」履新。內蒙古審計廳、水利廳、民政廳官方網站顯示，錫林郭勒盟盟長霍照良今年1月履新內蒙古審計廳黨組書記；鄂爾多斯市市長斯琴畢力格2月履新內蒙古水利廳黨組書記，並提名任廳長；呼倫貝爾市市長姜宏2月履新內蒙古民政廳黨組書記。

姜宏是漢族人，今年50歲，來自遼寧省彰武市，有統戰部背景，她於2016年5月起在呼倫貝爾出任市委副書記、政法委書記；2018年3月起任呼倫貝爾市代市長，同年7月扶正。姜宏曾在內蒙古通遼市工作多年，2008年12月起歷任赤峰市委常委、統戰部部長，市委常委、紅山區委書記，市委常委、組織部部長。

霍照良是蒙古族，出身於遼寧阜新，曾長期在內蒙古烏海市任職；2017年7月被調往錫林郭勒盟任盟長，晉升正廳級。

履新內蒙古水利廳的斯琴畢力格也是蒙古族，是內蒙古正藍旗人，長期在錫林郭勒盟工作，2016年5月獲任內蒙古科協黨組書記、副主席；2018年3月，被調往鄂爾多斯任代市長，次年3月扶正。

BBC中文網／上海澎湃新聞網

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