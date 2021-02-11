今年是日本311大地震10周年，台灣政府與民眾當時捐款超過200億日圓（約14億港元），位居世界第一。日本台灣交流會去年發佈日台友情獨創文宣標誌（Logo）和「主視覺」，並在台北101大樓舉行亮燈儀式，拉開日台友情系列活動的序曲。在除夕，日本台灣交流協會發佈日台友情影片，強調「2021小年夜，史上第一支的日台友情影片登場，我們背靠背，手拉手，心連心，迎接新的一年吧！」

日台交流協會官方Facebook推出這段一分鐘的影片，內容出現珍珠奶茶、串燒、啤酒、熱炒、職棒等雙邊著名的飲食與生活文化，影片最後日本駐台代表泉裕泰以「背靠背」出現，象徵日台友情堅定不移。

交流協會表示，去年哈台族、哈日族均無法「回去」第二個家（日本、台灣），但日台感情從不淡化，無法碰面的時候反而更想念對方，只要兩國仍會互相扶持，並且永遠在一起，讓台日友誼長存。

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