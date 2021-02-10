內地1月初多處地方暴增武漢肺炎本地感染個案，防疫形勢再變緊張。與去年當局的輕視疫症不同，今年中央一早就軟硬兼施為春運「降溫」，推動外地工就地過年，防止疫情隨民眾四處流動而擴散。影響所及，今年鐵路春運首4天客量大跌逾七成，同時催生種種「雲過年」服務，以免留守的外來工「空虛、寂寞、凍」。不過，也有不少人不畏麻煩堅持回鄉，看望年邁雙親，有在廣東的廠家卻指，定單不足下只好慢速生產，讓原地過年員工「有工開」，而政府亦無提供補貼，規模不大的工廠要為就地過年的員工安排食住津貼，倍感吃力。

深圳橫崗一間港資工廠負責人周先生（化名）表示，當地政府大力鼓勵留深過年，從新聞得知不少大廠聲稱對留深員工每日提供50或100元人民幣的生活津貼（約60或120港元），「又會在廠內辦集體活動，如卡拉OK、拔河比賽，以及找人表演」提供娛樂。

周先生指，官方沒有補貼就地過年的額外開支，定單不足的廠家只好「拖慢生產、不OT，每日只做8個鐘」來應付。港資廠也有別過去「年十五後先開工，今年會年初六七（2月17、18日）便開爐」。他承認，不少留深過年的員工也頗失望，「始終一年先返到一次屋企」探望親人。

家在貴州，於廣東惠州開廠廿年的楊先生（化名），每年也回鄉過農曆年，「老人家（雙親）年紀大了嘛，每年都一定要回來看一下」。他1月底已駕車回貴州，其工廠9成員工也回鄉，「大家也重視一年一次的回家」，又指民工如堅持回鄉，只要做足檢測當地政府也不會阻攔。官方沒補貼下，他指許多員工不足百人的中小型廠，也難響應呼籲員工就地過年，「本身做外貿單，疫情令生意跌逾七成」，如兩三成員工原地過年，根本無力安排他們的食住津貼需要。

楊先生表示，去年疫情令各地關口封路禁行，鄉間也攔着路嚴防進出，他要滯留至3月才能回廣東。今年的防疫限制則大有改善，「離開（廣東）前做一次核酸檢測，回到鄉間再到社區報到，出示綠色健康碼和多做一次檢測，不用居家隔離便可自由活動」。

內地當局上月起不斷宣傳「就地過年」，除要求公務員、國企職工回鄉要獲批准，部份地方則要求民眾回鄉過年提供各種各樣的文件，病毒檢測報告、綠色健康碼、社區接收證明，更要求回鄉後要接受居家健康監測，不允許參加集會，每日匯報體溫，而且最少要做兩次病毒檢測，令到民眾回鄉意欲大減。

今年內地春運由1月28日至3月8日，國鐵集團最初估計春運的鐵路旅客達4.07億人次。不過，疫情令到客量大減，春運頭4天鐵路載客量急跌逾七成，國鐵集團也下調春運總客量至2.96億人次。北京市交通委員會周二（9日）表示，北京在春運首十天（至2月6日），鐵路客量日均11.1萬人次，民航日均5.02萬人次，較2019年同期跌逾八成；高速公路交通量日均144.23萬輛，較2019年同期跌29%。

為讓更多民眾就地過年，民企亦以發紅包、津貼留住員工在原地。內地媒體報道，僅深圳便有1,800萬人就地過年。不少科企或商家，也乘勢推出新服務，例如騰訊便推出雲過年計劃，以各種互動小程序、App等，以視像方式提供雲團年、雲拜年、雲遊覽等服務，以及購物娛樂等。

外地民工因可能不便烹煮，令城市間的半成品年夜飯、其他年貨及即食食品等的銷量急增，加上人不到禮到，家人之間跨地互送賀年禮物或土產的需求同樣大升，淘寶數據即顯示，今年年貨節首日「年貨」的搜尋量便上升240%。

新一代潮流網購社區得物App創始人兼CEO楊冰周二接受內媒訪問時指，Z世代（1995至2009年出生）的雲過年消費，更傾向悅己及儀式感，即為自己置辦符合個人品味產品，以及有傳統元素如「中國紅」、「吉祥如意」的牛年限定禮盒。

實體店方面，內媒報道指，部份地區的超市年貨銷量上升五成，糧油雜貨也要較過去備貨多3倍。甚至有內地券商預測，內地的食品或飲品股會受惠上漲。

《蘋果》記者

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