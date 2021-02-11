立場在偏中及偏美之間游走的柬埔寨近年「親中遠美」。柬埔寨每年均與中國舉行聯合反恐及軍事訓練，即使去年3月武漢肺炎肆虐，仍繼續有關演習。柬埔寨國防部長狄班（Tea Banh）近日卻宣佈，暫停與中國的聯合軍事訓練，表面上是疫情期間必須減少開支，但該國反對派認為，此舉是為避免激怒新上任的美國拜登政府。

柬埔寨與中國自2018年起，每年舉行代號「金龍」的聯合軍事訓練，今年演習原定於3月13日至27日在柬埔寨貢布的第70旅軍事訓練學校舉行，兩國將投入約3,000名軍人實彈操演，包括使用坦克和排雷設備等訓練。

狄班表示，由於去年柬埔寨遭受暴雨侵襲，導致全國基礎設施及供水設備被嚴重破壞，再加上武漢肺炎疫情嚴峻，當局要節省有關開支，並集中資源解決問題，因而暫停「金龍」軍訓。

不過，去年3月武漢肺炎疫情在全球大爆發，當時許多人擔心跨國聯合軍訓會使病毒因此傳入柬埔寨，狄班卻斥責這種見解，照常舉行軍訓。

被當局查禁的「柬埔寨國家救援黨」（Cambodia National Rescue Party）副主席楊才英（Eng Chhai Eang）駁斥狄班為了省錢而不舉行聯合軍訓的說詞，指出演習的費用都是中國支付。他認為，真正的原因是柬埔寨當局想討好美國新政府，不願意讓白宮認為柬埔寨一面倒向中國。

2017年11月柬埔寨最高法庭下令查禁「柬埔寨國家救援黨」後，西方隨即中斷對柬埔寨的援助及貿易投資。中國的資金雖流入柬埔寨的房地產、農業和娛樂業，但中資和中國人的霸道及不道徳行徑，卻經常引起柬埔寨人的反感。許多公務員亦拒絕接種中國提供的武漢肺炎病毒疫苗。

柬埔寨曾在中美之間左右逢緣。2016年，中國與柬埔寨舉行了首次海上聯合軍事演習，翌年便以忙於大選，無暇兼顧為由，取消原定與美國的聯合軍演。柬埔寨最高法院於2017年11月裁決解散了主要反對派柬埔寨救國黨，一直獲中國支持的首相洪森當時指責美國支持救國黨，要預謀推翻柬埔寨政府，美國則駁斥有關說法。

自由亞洲電台

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