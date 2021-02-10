農曆新年長輩們總會大手筆的向後輩派利是，江西省南昌市一名婆婆周二（9日）就用塑膠筲箕裝滿一大叠百元鈔票，逐一向後輩派壓歲錢，總值逾80萬元人民幣（約96萬港元），不少網民十分羨慕，留言問「不知外婆還缺孫子孫女嗎？」台灣網購平台則公佈今年的「公價利是行情」，父母的利是要6,000至1萬元新台幣（約1,700至2,770港元）以上才算「及格」。

江西婆婆派壓歲錢的片段在網上廣傳，放在枱上的膠筲箕裏裝滿一叠叠的百元大炒，婆婆逐一向後輩派錢，其他小孩收到錢後紛紛表示「謝謝奶奶」，其後一名中年女子更拿起手上的大疊鈔票，對着鏡頭說：「你看一下，外婆給的！這是壓歲的，這是給你找老婆的，如果不來就歸我了。」

內地網民表示這太令人羨慕，留言稱：「婆婆是董事長吧？像是在發年終獎似的！」「這家人領錢時也太淡定了，應該都習慣了。」「哎，下次投胎要投對，哈哈！」「不知外婆還缺孫子孫女嗎？」「絕對霸氣的老奶奶！」

在台灣，一個購物平台近日公佈「2021過年紅包（利是）行情表」，結果顯示給父母、公婆的利是要最「大」封，要有6,000至10,000元新台幣，祖父母則是排名第二，3,600至6,600元新台幣（下同，約1,000至1,800港元）才合格。封給自己的小孩的，可以1,200、1,600、2,000元（約330、440、550港元），親友、好友的小孩則要600、1,000、1,200元（約170、280、330港元）。關係比較疏的鄰居、同事的小朋友，200、600元（約55、170港元）就足夠。」

台灣民俗專家張旭初稱，其實封利是只要「依個人能力便可」，重點是絕對不能使用過期的利是封、金額不可以是單數，最好能寫下祝福的吉祥話。

另外，過年最重要的節目是食食食，河南省安陽市一名中年女子，於本月7日拍片展示其家中為過年而製作的食物，可見她整個雪櫃裝滿花卷、餃子、烙餅、包子、棗山年饃等，又稱自己總共用了35斤（約17.5公斤）粉麵製作，且還有其他年貨未有放入內；內地網民均表示非常驚嘆，留言稱：「太強大了！這得吃到正月十五（26日）吧？」

新浪微博／台灣《民視新聞》

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