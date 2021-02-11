廣東佛山市一名23歲陳姓女子新入職當地一間公司不久，凌晨酒醉後，被姓彭的已婚上司帶到酒店開房，數小時後離奇死亡。屍檢報告顯示，陳女因「七氟烷」中毒致急性呼吸、循環功能障礙致死。據指，「七氟烷」是一種麻醉藥，主要用於手術時全身麻醉，是處方藥。39歲彭男事後被警方刑事拘留，昨日被檢方以涉嫌強姦致人死亡罪名批准逮捕。

陳女舅父莫先生表示， 案發於上月23日，陳女與上司彭男以及幾名同事當晚一起聚餐，當日晚上10時左右聚餐完畢後，陳女被彭男叫去「續攤」吃宵夜，之後又一起去唱卡啦OK、喝酒，至凌晨2時許，酒醉的陳女被彭男帶到當地一間公寓酒店開房，早晨6時多彭男報警指，陳女酒後昏迷不醒，需要救護車救助。不過，隨救護車到場的醫生確認，陳女當時已經死亡。

案發後，彭男承認已婚，當晚和陳女發生性關係，但其他事情卻沒有清楚交待。

莫先生表示，彭男本月2日被警方拘捕，據警方給家屬的《立案告知書》顯示，彭男因涉過失致人死亡，已被警方立案偵查；至8日，警方向家屬出具屍檢報告顯示，陳女是因七氟烷中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡，目前尚不清楚彭男的作案經過，以及藥物從何而來。

公開資料顯示，七氟烷是一種較為常見的吸入式麻醉劑，無色無味，兼且易揮發，能夠快迅見效，但蘇醒速度也快，麻醉深度易控制，是一種嚴格管控的處方藥。不過，內地媒體曾報道，七氟烷被不法份子當成「迷姦藥」出售圖利，而內地也有判刑案例。

莫先生表示，公寓酒店在登記入住時，沒有嚴格核對身份，有一定的過失；作為死者家屬，希望警方能查清七氟烷的來源，防止類似案件再發生。

佛山市公安局高明分局通報則指出，陳女與彭男，同為當地一間建築工程公司資料室的員工，陳女於2020年底入職。

據內地媒體報道，陳女是廣東茂名市化州市人，已離家出走十多年，她出生貧困家庭，母親天生聾啞，父親也是殘疾人。陳女和哥哥自小靠外公外婆、舅舅等親屬救濟生活及讀書，在親屬眼中，陳女是個懂事的女生，也不好杯中物；去年6月大專畢業，想不到第一份工上班不到一個月就出事。

案件仍在調查中。

澎湃新聞網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！