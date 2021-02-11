美國總統拜登終於在上任後首次與中國國家主席習近平通電話。官媒《環球時報》總編輯胡錫進隨即在微博發表評論：「選擇中國的除夕通電話，我認為，這是拜登對習主席和中國表達的一種善意和尊重。」內地網民一片喜氣洋洋：「拜登終於向中國拜年了！」

胡錫進對中美互動十分樂觀，認為「中美雙方的態度已經漸漸明了，拜登和習主席彼此也很熟悉」。他寫道：「兩國的一些戰略性分歧不是秘密，兩國都需面對並加以管控。兩國領導人今天通話的意義除了進行進一步的個人溝通，同時也是給中美關係賦予一個相對正常的儀式感，表達相互尊重。而在今天這個日子做這件事，我認為會為這些目標增加更多的正面氛圍。」

內地網民講乜：

水麗：這個時點選擇，拿捏得很好，融洽、接觸、互動、祝福都有了吧。

聞一刀Zzz：兩國發的通稿都不一樣，都挑對自己好聽的話發出來。

優雅豹：（習近平）主席是應約跟拜登通的電話，另外拜登也說了要維護太平洋周邊利益之類的話。如果確實，我覺得媒體在報道此事的時候不應漏掉這兩點。

以寒_yihan：互通電話，好的開始。2021，期盼國泰民安，世界和平。

臘月初八文藝小清新：去看了美駐華使館微博。才知道媒體各說各話。其實都是說給自己國內看的。

新浪微博

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