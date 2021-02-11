央視春晚今日上演。早前曾出席被指是「統戰樣板工具」的10.1慶典晚會表演的台港明星，繼續在今晚唱好中國，包括來自台灣的歐陽娜娜。春晚亦可見港星陳偉霆、劉德華、甄子丹、周杰倫的蹤影。

陳偉霆及歐陽娜娜被安排在開場歌舞《萬事如意》中，與大陸明星佟麗婭、江疏影、杜江、龍紫嵐合唱；藝人的打扮都十分喜慶，歐陽娜娜穿著一襲「紅色洋裝」，歌詞唱到「歡天喜地大中國，一年更比一年好」，鏡頭拍到影星時，特別為歐陽娜娜備註「中國台灣」、陳偉霆備註「中國香港」、龍紫嵐備註「中國澳門」。

在台灣發展紅起來、再在中國節目「翻紅」的張韶涵，與成龍、李玟、周冬雨等人演唱《明天會更好》。

劉德華則以AR擴增實境的方式，與關曉彤、王一博一起勁舞，唱：「恭喜你發財！」周杰倫也與演出團隊一起，以預錄的形式表演《Mojito》。

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