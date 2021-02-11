疫情全球大流行，中國大力推動疫苗外交，最新戰績是捐出2萬劑疫苗，煞停了圭亞那讓台灣設辦事處。不過一項關於東協國家的調查顯示，44.2%受訪者承認中國提供最多抗疫援助，遠多於西方國家，但不信任中國的比例達到63%，連續兩年上升，認為中國不能在全球和平、安全和治理等做正確的事，51.8%人擔心受中國威脅。僅16.5%人信任中國。

新加坡尤索夫伊薩克東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）的東協研究中心周三（10日）發佈針對東協十國的2021年度《東南亞態勢》調查報告，是連續第三年發佈同一主題調查。

調查顯示，44%受訪者認為，中國是疫情期間為區域提供最多援助的東協對話夥伴，其次為日本（18.2%）、歐盟（10.3%）及美國（9.6%）等。

即使如此，調查發現有63%受訪者對中國不信任，認為她不能在貢獻全球和平、安全、繁榮及治理上「會做對的事」，較2019年的51.5%及2020年的60.4%更高。信任中國的則僅有16.5%。不信任中國的原因，有51.8%受訪者擔憂中國恐利用經濟及軍事力量，威脅其他國家的利益與主權。

受訪者中，有76.3%為中國是區域內最具影響力的經濟強權，但當中72.3%人對中國日益擴增的經濟影響力感到擔憂。

另外，49.1%受訪者認為在東南亞最有影響力的政治和戰略大國是中國，認為是美國的有30.4%。但認為中國影響力最大的人中，有88.6%對此感到憂心。46.3%的人認為中國打算將東南亞變成其勢力範圍。

至於美國雖然沒有力推疫苗外交，但調查顯示，48.3%受訪者信任美國「會做對的事」，比例較2019年的27.3%和去年的30.3%更高。同時，東南亞對美國的不信任度也逐年下降。過半信任美國的受訪者認為，美國擁有龐大的經濟資源及政治意願來領導全球。

而整體有63.1%受訪者樂見美國在此區域的戰略影響力，高於去年的52.7%。

另外，對美國作為戰略夥伴有信心的受訪者由去年34.9%增至今年55.4%。還有68.6%受訪者預期，拜登政府會增加美國與東南亞的往來。

調查又問到，如被迫在中美之間選邊站，61.5%受訪者會選美國，較去年53.6%高。選擇中國的則由去年46.4%跌至今年38.5%。

調查在去年11月18日至今年1月10日進行，共有1,032名來自東協10國的政府機構、區域及國際機構、公民團體、學界、商界及媒體界人士參與。

東南亞國家中，印尼只採用了中國科興的疫苗，準備大規模接種。菲律賓和馬來西亞在上月也分別在中國取得2,500萬劑和1,400萬劑疫苗，緬甸則獲中國外長王毅承諾提供30萬劑疫苗。

中央社／新頭殼newtalk

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