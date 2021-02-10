中亞國家接連有維吾爾族人在當地的中國大使館示威，直指中國將其親友送到「再教育營」，要求中國放人。哈薩克人權團體「阿塔珠爾特志願者組織」創辦人賽爾克堅（Serikzhan Bilash）向本報表示，中亞國家正引發反華浪潮，反抗中共對哈薩克人的暴行。不過，土耳其反對派擔心中亞國家會為了取得中國疫苗，出賣當地維吾爾族人利益。

土耳其時間2月9日，有十多名維吾爾族人在首都安卡拉的中國大使館及伊斯坦堡總領事館示威，他們舉起家屬照片，指家屬突然在中國消失，懷疑被中國關進「再教育營」，希望引起國際關注。安卡拉警方在場戒備，集會人士只能聚集在中國大使館300米外。類似示威活動在哈薩克亦有發生，多名哈薩克人到當地中國使館示威，要求釋放被中國在新疆拘捕的親友，結果同樣同樣遭哈薩克警察帶走，領導者被指非法集會，拘留10天。

土被斥出賣維人換疫苗

「阿塔珠爾特志願者組織」創辦人賽爾克堅對《蘋果》說，中亞國家正引發反華浪潮，反抗中共對哈薩克人的暴行，當中包括反對中共在新疆大規模搜捕哈薩克人，沒收他們的護照。不過，美聯社日前報道指，土耳其警方近月突擊搜查及拘捕了50多名維吾爾族人，土國反對派指摘土耳其政府正秘密地出賣維吾爾族人給中國，換取武漢肺炎疫苗。報道指，中國曾承諾土國1,000萬支中國疫苗，但至今仍未悉數發貨。

美聯社/《蘋果》記者