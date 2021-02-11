兩岸疫情最新情況：大陸國家衞健委公佈，昨日（10日）新增2宗確診個案，均為境外輸入病例，分別是福建1宗，及廣東1宗，已連續第4天「零確診」。大陸累計89,736宗確診，死亡病宗4,636宗。台灣累計確診935宗，死亡個案9宗。

內地為防香港跨境貨車司將疫情傳入，由昨日開始，加強對跨境司機要限制及要求，深圳市龍崗區平湖街道全面禁止跨境香港貨車司機入村裝卸貨物，需由合資格內地司機代為入村裝卸貨，再將貨物運往指定的接駁站與香港司機交收。有跨境貨車司機擔心新安排影響內地新鮮蔬果輸港，因為臨近農曆新年，不少內地司機已回鄉過年，未必能找到相熟的內地司機開工。

香港入口蔬菜批發商商會會長袁昌今日向《蘋果》表示，經過一日的運作，暫未有收到司機反映平湖海吉星農批市場運作出現混亂，但今日本港菜價批發價已再升一成，其中菜芯已去到8至9港元一斤。袁昌估計，街市蔬菜零售價近20港元，當中未包括菜販在新年期間的加幅。

《蘋果》記者／中國疾控中心網站

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