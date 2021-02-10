遠嫁青海養蜂人的內地前記者馬金瑜早前發文，訴說3年前遭丈夫謝德成出軌、家暴，為了3個孩子逃出藏區的故事，挑起內地輿論。馬金瑜周三（10日）就家暴事件首次接受訪問，並提供錄音，當中謝德成承認自己出軌；又有當地女工指出，馬金瑜的確曾滿身是血來找她求助，情勢又有扭轉。

馬金瑜提供與丈夫謝德成於2017年1月的對話錄音，二人聊到出軌、家暴、離婚等話題，全長76分鐘，馬女指，事關要離婚的話，提出的一方要舉證，於是錄音。謝德成在錄音中說出：「兩個人把衣服脫掉一起睡下了。」馬金瑜亦提供一名女子低頭坐在賓館床上的照片，馬金瑜指，是她得知謝德成與女大學生A女發生關係後，趕到賓館取證時拍攝。

不過，謝德成此前回應內媒時，否認家暴及出軌，對內媒說：「我沒有身體上的出軌，但是我們（他與A女）一起就是喝過酒。」並說：「到今天為止，馬金瑜也從來沒有跟我提過離婚。我不知道她發這個文章是甚麼意思，我有錯我承擔，她有甚麼錯她承擔。」但馬金瑜提供的錄音中，確實有談及離婚。

在錄音中，馬金瑜明示離婚後她不會離開青海，不想孩子受苦，謝反覆叫馬女不要對外說這些事。馬金瑜在2017年8月2日發了朋友圈，「和扎西（謝德成）終於還是散了，我們開始分居，不久會辦理離婚手續」。

關於離婚後三個孩子的撫養權和債務分配，錄音中亦有提及，馬金瑜說：「我待這一年也是為了還微店的50萬（人民幣，下同，約60萬港元）貸款，我也會幫助你把你的雞場弄出來，幫助你把蜜蜂繼續養下去，2年吧，我再在青海待2年，當然條件是我們先把離婚手續辦了，我不可能再跟你有甚麼關係了。」她認為謝德成的經濟收入和生活狀態，不適合帶三個小孩。

有網民發出謝德成於2017至2018年的微博截圖，當中展示照顧三個孩子的日常，及對妻子馬金瑜「不辭而別」的思念。馬金瑜表示，這是她徹底對外宣佈打算離婚後，謝德成所展示出的「挽回」，但謝醉酒後，任由三個孩子中最小的孩子，手拿長刀玩耍的事情也是真的。

事件引發輿論，當局9日公開「關於馬金瑜網絡輿情相關情況的調查通報」時稱，從目前調查的情況顯示，二人經常吵架，偶爾會動手打架，曾有朋友參與勸解，現場目睹馬金瑜面部有瘀青，謝德成頸部有傷痕並出血。

女工B自稱在2015年前後，是一名速遞員，經常送馬金瑜網店貨件而熟絡，並時常在其家中作客，她記得的確實是有發生過馬金瑜曾被打成渾身是傷：「具體哪一年記不清了，只記得當時是一個早上，我正在站點上班。」女工B指，馬金瑜那天衣着單薄，頭髮凌亂，身上帶血，一臉驚恐，「衣服上、手上都有血，臉上也有瘀青，問她怎麼了，她也不吭聲，後來我就先帶她去洗澡。」

女工B還說，在馬金瑜懷第三胎的時候也曾找過她，「讓我陪她去醫院，說是又被謝德成打了，肚子痛，擔心肚子裏的孩子出問題」。

女工B還稱：「老闆人不好，不支持。（但）也不要太傷害老板，他像個狗會咬人，還會打人，女工他都會打，更何況是老闆娘。」她指，三個孩子被帶走後，謝遷怒於保母，有次保母在大街上遇見謝，被踢了幾腳，還被掐脖子，她還說：「是老闆拿着錢找很多女的，被花完了。她之前幫他處理了很多這方面的事情，也賠了很多錢。」

《新京報》／紅星新聞

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