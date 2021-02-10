中印自從去年5月爆發衝突起，雙方一直在邊境班公錯（Pangong Tso）等地對峙。中國國防部發言人吳謙昨宣佈，中印兩軍在印度邊境地區拉達克的班公錯南北岸同步計劃撤離，但印媒稱雙方僅撤走坦克及戰鬥用車輛，士兵仍然駐守。

雙方軍隊仍駐戰略高地

吳謙昨傍晚表示，根據中印雙方第九輪軍長級會談達成的共識，中印兩軍位於班公錯南、北岸一線部隊2月10日開始同步有計劃組織「脫離接觸」。印度軍方未有回應今次的軍事撤離，但印媒《印度斯坦時報》 （Hindustan Times）引述印度軍方消息稱，兩國開始將「武裝元素」（armoured elements），如坦克及其他戰鬥用車輛，從班公錯南岸的高山撤走，但雙方軍隊目前仍然駐守在班公錯南岸的戰略高地。

《印度斯坦時報》亦稱，今次武裝元素撤走的共識，源自1月24日兩國印方高層的和談。根據當時內容，雙方承諾推動前線軍隊互不接觸，亦認同遵守雙方高層的共識，維持良好溝通環境，亦會舉行第10輪會談，減低衝突。

另一印媒《The Print》則指，今次撤軍行動，不止限於班公錯地區，但沒有透露是否包括上月底爆發衝突的錫金地區。該媒體又引述消息，指兩國去年5月發生衝突，8月底兩國更開始在班公錯南岸增派坦克，雙方坦克「危險地接近，只限於數呎範圍內」。

中印邊境衝突去年5月於拉達克地區初起，涉及班公錯等多個地區，到6月中兩國更爆發致命衝突，兩國關係急轉直下，印度民眾抵制中國貨，印度官方則出招制裁中國，包括將抖音及微信等中國應用程式永遠下架。

中國國防部/《印度斯坦時報》