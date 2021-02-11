美國總統拜登上台後和中國國家主席習近平的首次通話，終在周四（11日）早上進行，有中國問題專家向《蘋果》指出，拜登對習近平的對話語調用詞，雖較前總統特朗普溫和，但對華政策基調並無大變，也是對中國強硬，將是習近平更難纏對手，兩國尖銳衝突隨時提早出現。

拜登與習近平通話後，白宮聲明指，拜登關切中國在香打壓民主派、在新疆的侵犯人權行為、對台灣的獨斷舉措等問題，強調優先考慮美國人安全、繁榮、健康，以及維護印度太平洋的自由和開放。

習近平則警告美國要慎重處理港、台、疆的問題，強調兩國合則兩利，鬥則俱傷，指合作是中美唯一選擇。

台灣外交部指，感謝拜登政府上台以來，持續不斷展現對台灣的堅定支持，多次重申《台灣關係法》與「六項保證」，以及對台海和平穩定的高度重視。又指台灣駐美代表蕭美琴也在同日與美國務院代理亞太助卿金成（Sung Kim）會晤，表達深化台美全方位夥伴關係的意願。

台灣總統府發言人張惇涵則表示，對於拜登在台海安全與人權議題上的關注，台方表達敬佩與感謝。作為國際社會一員，台灣將持續與美國在內等理念相近國家緊密合作，共同為印太地區的穩定與繁榮致力貢獻。

中央黨校校刊前副編審、旅美中國問題專家鄧聿文指出，拜登現才與習近平通話，並非故意冷落對方，而是中美關係太重要，需要時間準備。他說：「通話的基調也與拜登政府之前提出的差不多，就是中美不是衝突者，是激烈的競爭者。」

鄧聿文認為，拜登說話及做事表面不似特朗普般「狠」，但同樣堅定強硬對華，「從近期在南海的美軍艦艇數量多過特朗普時期，以及昨日（10日）前所未有地讓蕭美琴進入（美國）國務院會晤代理亞太助卿金成」顯示美國對中國在行動上並無放鬆，但因拜登說話方式較溫和，中美間氣氛會變得較緩和，但對立繼續。

他預料，對華態度強硬不亞於特朗普的拜登，會是中國更難纏對手，「拜登會團結盟友，以群狼戰術對付中國；又會優先做好美國基礎來與中國競爭。」

鄧聿文指出，拜登政府一再表明人權、自由是核心議題，中國又不會退讓，相信兩國的尖銳衝突會較想像中更早到來，「（衝突）會針對一些具體事情而發生，例如要求中國撤銷香港《國安法》，但中國肯定不答應，那便可能要求中國不能做得太過份，像（大肆）抓捕反對派，或重判（壹傳媒創辦人）黎智英等，拜登政府就可能會發聲」，但兩國的衝突形式目前難以預料。

香港智明研究所研究總監許楨則向本報分析指，今次拜登上任後與習近平首次通話，明顯與俄羅斯總統普京的首次通話的強硬立場截然不同，始終中美之間的關係較中俄較緩和，而美國對華立場仍然存在，但相對地也沒有太大壓迫性，相信美國對華政策也會作出調整，「而今次比較有趣嘅係，今次用農曆新年打開話匣子，成件事就人性化好多。」

許楨稱，在白宮發出的新聞稿顯示，雙方就香港、新疆，以及印太地區安全議題均有觸及，但字裏行間沒有太詳細闡述，反而後段提及中美雙方可以合作的領域內容較為具體，如氣候暖化、新冠疫情引發的公共衞生問題，似乎仍然會透過世衞組織（WHO）的平台溝通，不排除在疫苗分發上雙方仍有合作空間。他又指，拜登沒有直接點明伊朗、敍利亞，甚至北韓，但有提及「武器擴散」，「而家世界最大嘅軍火商係美國同中國……始終中國仍然係拜登值得爭取嘅一股力量。」

至於中美元首歷年對話互動比較，許楨指出，喬治布殊在911恐襲後展開的第二屆任期，中美之間的接觸較為頻密，「喬治布殊同江澤民、胡錦濤互動比想像中多，佢都算係比特朗普仲要鷹派、右翼嘅cowboy（牛仔）。」及至奧巴馬時代，中美關係更上一層樓，奧巴馬的第一屆任期與胡錦濤在國際場合的互動較多；特朗普上任後訪華，與習近平的互動也不少，但在2018至2019年度中美貿易戰升溫，2019年的中美最高層次對話也宣告終結，在外交層面也進入中美隔空罵戰。他說：「點解拜登上任一段時間無咁早同中國互動呢？拜登嘅第一要務放喺與盟友嘅關係，所以同歐盟、日本、加拿大，墨西哥（溝通），美國要跟中國重建關係都要睇民情而定。」

路透社報道，今次是習近平自去年3月與特朗普通話以來，首次與美國總統通話。相較特朗普2017年上任後，在當年的2月9日與習近平首次通話，拜登遲了1天與習近平通電話。

《蘋果》記者

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