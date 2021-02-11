中國國務院商務部消費促進司司長朱小良周三（10日）表示，估計全國今年就地過年人口，比往年增加4,800多萬；自去年以來，全國共發放臨時補貼310億元人民幣。

今年船運客流「斷崖式下跌」，根據交通部發佈的數據，相比2020年、2019年同期的人次下跌七至八成，切合2021年春節「就地過年」和「錯峯出行」的趨勢。交通運輸部指，2021年全國春運期間，預計發送旅客約11.5億人次，日均2,880多萬人次，較2019年同期下降六成多，較2020年下降兩成多，人流規模顯然低於往年。

「就地過年」間接推動以網上零售、社區團購等代表的「居家經濟」新發展，有業內人士指出，「就地過年」讓市民新年期間減少外出，增加在網上娛樂時間，包括網上零售、直播帶貨、在線醫療、在線教育、手機遊戲、網絡影片、社區團購、外賣服務等新型消費應用將有所提高。

此外，本地遊亦變得更流行，內地旅遊平台攜程數據顯示，超過八成用戶傾向本地出行，上海、湖州、廣州、成都、重慶、武漢、貴陽、寧波、長沙、鄭州本地訪問量上漲，其中上海本地訪問量增幅約為六成，成都和重慶的本地訪問量也增加了四成。

新浪網

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