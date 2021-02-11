英國廣播公司（BBC）近日報道，新疆再教育營內涉及有系統的強姦、性虐，施暴男子是警察或其他外來男人，他們會付更多錢挑選年輕漂亮的女生。揭露真相的哈薩克族女子古爾孜拉·阿瓦爾汗（Gulzira Auelkhan）及其家人已於9日抵達美國達拉斯（Dallas）。古爾孜拉曾被關押在新疆再教育營，她曾站出來證實營內的女性遭受強姦和性侵。

古爾孜拉一家獲得「人道主義假釋」身份。美國非政府組織（NGO）、基督教人權機構對華援助協會提到，古爾孜拉一家從土耳其伊斯坦堡飛抵美國達拉斯，對華援助協會會長傅希秋負責協調古爾孜拉一家的行程。

傅希秋表示，古爾孜拉的健康狀況堪憂，疑似出現腦震盪、腦出血和胰腺炎等健康問題。對華援助協會在一份聲明中歡迎古爾孜拉一家前往美國，傅希秋在聲明中表示，古爾孜拉揭露在教育營內被虐待的勇氣，顯示了令人欽佩的韌性，「經過多年的隔離和難以形容的動盪，我希望並祈禱他們能夠在德州西部找到安全的棲身之所。」聲明還稱，協會將繼續與政府機構和其他NGO合作，「保護中國共產黨反宗教戰爭的受害者，並與受迫害的信徒同行。」

現年41歲的古爾孜拉，在新疆出生的哈薩克族人。據BBC報道，她曾在再教育營內生活了18個月，目睹女學員遭受強姦、性侵和酷刑。古爾孜拉表示，自己被迫剝光維族女子的衣服，給她們戴上手銬，然後讓她們單獨和中國男子在一起。古爾孜拉說：「自己無力抵抗，更無力干預。」

北京政府一直否認虐待維吾爾族人，指興建的是職業技術教育中心，目的是為了去極端化和幫助地區人口脫貧。官媒新華社上周還發表《關於涉疆問題的謊言與事實真相》，文中對「種族滅絕」、「強制絕育」和「強迫勞動」等20多個有關新疆的指控進行了駁斥。

美國之音／英國廣播公司

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