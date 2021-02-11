【本報訊】美國總統拜登與中國國家主席習近平通話時提出關注中共打壓香港民主派人士，有國際關係學者指，雙方首次通電話即提及香港，反映香港問題重要性比想像中高。有民主派認為拜登欲藉與中國通話向國際發出訊息，即使美國換了政府，仍會高度關注香港。

無空間轉身續強硬

國際關係學者袁彌昌回覆本報指，從已報道的通話內容可見，兩國元首明顯在磨合中，香港和新疆議題在首次通話中便觸及，反映這兩個議題的重要性比想像中還要高，「或者喺呢啲議題上，大家達到共識嘅機會係比較低」。他認為，在香港問題上，拜登政府面對國內議員對港人權問題取態，暫時「搵唔到轉身空間」，故寧願繼續採取特朗普稍為強硬做法。

但袁彌昌同時指，兩國合作的前景仍在，在某些議題存在分歧亦是常態，由於有關問題一向由雙方各自表述，故不會因此出現兩國之間太大的糾紛或衝突。

民主黨副主席、前立法會議員林卓廷則指，相信拜登是想透過首次與中國通話，向全世界發出訊息，指即使美國換了政府，仍會高度關注香港情況。林又指，雖然拜登的措詞不強硬，但相信美國政府會視乎北京的反應，決定未來對華立場。

公民黨主席梁家傑亦指，這反映香港在今時今日的國際形勢上，十分重要，美國對港的關注程度已和台灣、新疆看齊，但他提出，香港日後在中美角力中，能否如冷戰時期的「西柏林」般成為中美的較勁場，須由人民做評判。