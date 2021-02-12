曾於2015年抽中「武則天坐天」籤詩、被解讀神預測蔡英文當選總統而爆紅的台南南鯤鯓代天府，連續11年在大年初一舉辦國運籤活動，今早11時循古禮抽國運籤，在第5支籤博出三聖杯，順利抽到編號第五十籤「君爾何須問聖跡、自己心中皆有益、於今且看月中旬、凶事脫出化成吉」，若問功名是「得進」，婚姻「大吉」，官事「早完局」。代天府繼連續4年不是抽中下下籤就是沒筊之後，廟方今年預測國運是中上籤，似乎已撥雲見日。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，總體來說就是前半年還是要奮鬥，後半年會比較好。籤詩內容意思是：「你何必問要怎麼做最好呢？你心中自己想一想也知道怎麼做最有益，且看這個月中吧，到時候就能凶事化吉祥了。」

南鯤鯓代天府2015年因抽中「武則天坐天」籤詩，被解讀神預測小英當選總統而爆紅；前年小英民調低迷，60支籤中竟擲不出三聖杯，外界稱奇。今年受疫情影響，首度管制香客聚集圍觀，並呼籲保持社交距離，但仍有200、300人圍觀。南鯤鯓代天府是台灣王爺總廟，建廟359年，是國定二級古蹟，曾獲

-網絡票選十大香火好廟第一名。

台灣台北市大龍峒保安宮亦依照習俗，於農曆年除夕至年初一子時將向保生大帝擲筊，分別抽出新年歲君（國運）、生理（商業）、五谷（農牧）、海冬（漁業）4支公籤，預測台灣今年各行各業運勢。台北保安宮今年抽出國運籤詩為：「萬里求仙意甚虔，青山重叠水連天，終尋隱道桃源洞，不覺回來坐碧蓮」。世新大學中國文學系講師林恕全解釋，今年的國運流年就如同求仙的過程，過程中會有一段歷險，但歷險回來後將安座於家；國運籤問是否行事：「問動或問靜，要做或不做？」，但籤詩建議應保守行事會較佳。

籤詩指語譯：「到遙遠的地方訪仙求道，心意十分虔誠，經過千山萬水，終於找到可以隱居修道的桃源洞天，不知不覺中，卻還是回來端坐蓮臺。」林恕全指，籤詩內容指，局勢沒有永遠的好或壞；若問疫情，歲君籤詩建議行事須謹慎，盡量不要往外奔波，把局面守住基本上就會贏過他人很多；若問國際局勢，則建議先做好自己份內事，「要先守成」，凡事按照自己的腳步，不用擔心他國的紛擾，穩當來做事會有很好的結果。

台灣今年生理籤（商業）則抽出，「自求福德自天申，福份未真寧作真，運動行藏皆合意，一番喜氣一番新」；林恕全指，籤詩指即便福份不是真的但仍要當真，代表做生意的人獲得財富也許沒想像中好，但要跟人比，還是比上不足比下有餘，基本上今年從商動靜皆宜，做生意也是不錯。

五谷（農牧）籤，則是：「牡丹驟雨壓敧斜，皎月揚輝雲莫遮，雲豈不時遮月色，雨無常壓有名花」；林恕全說，最後兩句是重點，代表雨勢總會有停歇的一天，天氣不會一直都風調雨順，好壞時常但不用太擔心，有一天一定會雲清月明。

海冬（漁業）籤詩則為：「他家哀喜休相問，莫與筵中競酒漿，無事閉門家中坐，惟憑旦夕一爐香」；林恕全表示，籤詩意指他人的狀況不用去置喙、不用跟別人比較，建議努力做好自己份內事物，先求穩再求好。

林恕全說，根據今年的籤詩內容，都建議凡事趨於靜態、保守較佳，「動不如靜」。

除了保安宮，新北市蘆洲區湧蓮寺亦抽出「國運籤」，其中象徵政治的士籤抽得大吉，農、工、商則分別為下下籤、上平籤和下平籤，廟方認為，疫情已受控，等待疫苗開始接種後，疫情會逐漸消彌，但是農業恐將面臨災害導致欠收。

湧蓮寺委員楊蓮福表示，代表政治的士籤抽中大吉，籤詩「杳杳前途事可疑，石中藏玉有誰知，一朝良匠分明剖，使覺其中碧玉奇」，意指，顆好玉在石頭裏面，要剖開才知道是一顆好玉，依台灣的現況來解籤，可以說目前疫情已經受控，未來等疫苗開始接種後，疫情就會逐漸散掉。

楊蓮福還說，農抽中下下籤，籤詩「欲問身安運泰時，風中燈燭不相宜，爭如收拾深堂坐，庶民光搖靜處期」，意指今年可能會有旱災會其他病蟲害，恐波及農產導致欠收。工的方面抽中上平籤。

台灣總統府發言人張惇涵表示，在民主的台灣，不同廟宇的不同籤詩，正是台灣多元的民俗展現，但就像台灣俗諺說的「也着神，也着人」。執政團隊不會因為抽到好籤或壞籤而有所鬆懈或氣餒；即便去年有廟宇抽不出籤，但事實證明，憑藉台灣人民的集體團結意志，讓台灣挺過疫情挑戰，成為國際社會面對疫情的希望之光。

台灣《蘋果新聞網》/ 中央社

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