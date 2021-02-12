因為武漢肺炎疫情關係，今年過年拜年活動大幅減少，單身一族或許可避過家庭聚會時被親戚催婚的尷尬時刻，但內地的未婚一族就逃不過了，因為年三十晚春晚小品《每逢佳節被催婚》，就是講述年關將至，父母花式催婚的故事，未婚的觀眾看後，不但笑不出來，而且相當反感。

《每逢佳節被催婚》由演員張凱麗、張國強及萬茜等演出，故事講述農曆新年期間，父母因擔心任職扶貧志願者的女兒，忙於工作耽誤婚姻大事，於是自作主張各自為女兒選定一位男朋友到家裏過年，與此同時，女兒也同時把自己真正的男朋友帶回來，鬧出連串笑話。

演員兼創作人之一的吳海龍指，劇本靈感來自當下年輕人都曾遇過的生活經歷，並希望透過自嘲的手法去逗觀眾發笑。然而，內地網民相當不受落，劇中「閨女28歲沒有男朋友」、「結婚要是不好人家能結三回？」「橘子都有瓣了，你還沒有伴兒」等對白，引起不少網民強烈反感， 一句「單身是狗」，更令部份網民激動得要爆粗。

亦有網民指，故事是現代女性的悲劇，反映社會仍覺得「女性即使擁有成熟的工作、獨立的思想，但只要沒有婚嫁，就是徹底失敗。」亦有網民分析，當局是因為國內生育率下降，於是在春晚節目中，宣揚結婚生兒育女的訊息。

另一段小品硬sell高鐵列車，港星胡杏兒有份演出的《開往春天的幸福》同樣被劣評，劇情主角將自己存錢買的結婚戒指借予一個陌生乘客，而該乘客即將要下車，可能一去不復回。網民認為情節不但沒有笑位，而且既不符合常理也不符合人之常情，「誰會給不認識的人送鑽戒」。

內地網民點睇：

辣就思索滴：粗俗的劇情，扭曲的價值觀，爛到留名青史，可以競爭史上最爛小品。

Manchester_Long：春晚小品是怎麼做到將毫無笑點、尷尬到天際、人身攻擊、三觀不正融為一體的，這些劇本編劇沒有10年腦血栓寫不出來吧。

於山水：連我爸媽都覺得春晚催婚小品很冒犯，直接說這樣的家長簡直有病。

clumsy喬木：單身是狗這種話居然能在正經舞台上大聲說出來，真ＸＸ垃圾，這種小品也能過審，看來今年春晚質量low到不行。

新浪微博／網易

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