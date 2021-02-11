牛年到！在甘肅早前就有雞農提早向大家拜個早年，他指揮4,000隻雞砌出「牛氣沖天」四個大字並拍攝短片，難道雞販真的懂得與雞隻溝通？原來該名雞農只是用飼料去吸引雞隻走到預先安排的位置「擺拍」，這一招過去已多次引起網友關注和讚賞，有網友打趣地問雞農：「敢不敢用牛擺」。

這名用雞擺字的雞農叫尚育康，今年25歲，不要以為這樣指揮雞隻拍片很容易，影片中的「牛氣沖天」圖案看着很小，但實際長度約30米，寬10多米。尚育康透露，他先在地上畫出圖案記號，再放上飼料吸引雞進食，但並非每次都可以一次成功，有時候要拍攝好幾次，今次就總共動用逾4,000隻雞，前後花費4個小時。

網民表示場面非常震撼，網民又提出「到底是雞年還是牛年」，要求片主用牛擺字。又有人觀察力強，發現當中混入了幾隻大白鵝，笑言「似乎走錯片場」。

尚育康是甘肅隴南市成縣人，他5年前毅然放棄在外打工，回鄉做老闆創業。養雞4年，他會在網上平台發佈一些養雞短片。有一天，他在餵食時注意到，雞會根據食槽的位置聚集。然後，他將飼料整理成心形，並在手機上記錄了過程。令人意外的是，片段為尚育康帶來了第一個網上收入，有網民以1,800元人民幣（約2,161港元）向他買了30隻雞。

此後，他嘗試製作更多有關養雞短片，甚至買了無人機用於拍攝。2019年國慶，他通過自己養的2,000多隻雞，擺成了「70」的形狀，慶祝中國成立70年。在去年3月疫情期間，他用同樣的方法擺出了一張醫生的圖案，向醫護人員致敬。

《瀟湘晨報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！