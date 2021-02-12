中國官方倡導「就地過年」，農曆新年返鄉人潮大減，全國36個大、中城市，就地過年人數比往年增加了4,800多萬。有民眾思鄉情切，透過網購家鄉過年食品來一解鄉愁，網絡平台的異地訂單量大增近五成，成為新消費趨勢；另外因為武漢肺炎疫情關係，民眾減少外出用膳，亦令網上訂餐數量大增，外賣員忙個不停，加上業界補貼，預計外賣員春節期間收入增加約7,000元人民幣（下同，約8,400港元）。

《界面新聞》聯合網購平台京東發佈消費趨勢調查顯示，「家鄉年貨」成為很多就地過年者的最愛，原因是就地過年的人戒不了家鄉味，所以各地特產都熱賣。

大數據顯示，截至1月25日，異地訂單量激增，整體增幅達49.7%，而且這些異地訂單呈現兩個明顯特徵：一、二線大城市向三到六線城市發送的訂單快速增加，多是在外打拼的年輕人為家人購買的新年禮物。另一方面，從「老家」寄去北京、上海、廣州及深圳等大城市的訂單，也呈現較快成長態勢，多是身在家鄉的父母長輩給異鄉遊子送出家鄉特產。其中，從各地寄到北京的訂單排名全國第一，其次為上海、浙江和廣東。

《經濟時報》引述國務院發展研究中心市場經濟研究所副研究員王念分析，在疫情防控趨嚴的環境下，春節必需品等基礎消費將維持穩健成長，耐用品和升級類消費增幅恐有所放緩，而餐飲、電影、旅遊等服務消費可能仍處於冰點。

而在各大城巿就地過年的外賣員，更可能因而發一筆新年財。因為內地人連續第2年在疫情下過春節，官方亦呼籲民眾「不聚集、少聚餐」，令不少人選擇在家吃團年飯，連帶外賣需求大幅提升。內媒綜合多間外送平台業者資料顯示，平台上與「團年飯」有關的關鍵字搜索量，從1月中旬就直線上升，直到2月上旬，搜尋量已較去年同期大增兩倍。

外賣平台美團相關人員表示，往年農曆新年期間都是外送淡季，令外賣員上班與店家營業意願都不高，但今年狀況截然不同。截至目前，在平台登錄的餐廳中已有70%表示將在農曆新聞期間繼續營業。

為了鼓勵外賣員多接訂單，多間外送平台都作出高額補貼，例如美團日前宣佈春節假期將拿出5億元 （約6億港元）升級外賣員的安全防護措施，同時提供補貼和福利。

據悉，外賣員如過年期間高峯時段上班，平均可多賺7,000元。有外賣員表示，今年沒回老家江西過年，留在重慶繼續工作，1月的收入已超過1萬元（約1.2萬港元），而目前一天要跑100多單，預計過年期間更會大幅提升，2月收入會比1月更多。

澎湃新聞網／界面新聞／新浪科技

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