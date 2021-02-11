隨着農曆新年的來臨，相信不少人都期待着拜年𢭃利是。不過，中紀委日前就刊文提醒黨員幹部等，部份對象的「電子紅包」絕不能收。台灣一個網購平台近日亦列出一個利是「公價」表，當中就強調「包給老婆的務必要最大包」。

中共限制幹部收電子紅包

據直屬中紀委的中國方正出版社日前刊文指，黨員幹部、公職人員在春節期間雖並非絕對不能收「電子紅包」，不過就列明「管理（包括下屬）和服務對象」、「明顯超出禮尚往來」性質的「電子紅包」不能收，同時亦不能以微信「紅包」參與賭博。另據《刑法》規定，公職人員收受下屬或被管理人員（如企業老闆）的財物達3萬元人民幣以上（約3.6萬港元），即屬受賄。

台灣方面，當地一個網購平台近日公佈「2021過年紅包行情表」，列出了封給祖父母、父母、小孩、親友小孩和鄰居小孩等的利是「公價」。當中父母封給自己孩子的利是「公價」約為1,200至2,000元新台幣（下同．約332至553港元），封給父母的利是則為「最大封」，為6,000至10,000元（約1,660至2,767港元）。表中雖未有列出封給妻子的「公價」金額，但就強調「過年包給老婆的務必要最大包」。

不過，台灣民俗專家張旭初則認為，其實封利是只要「依個人能力便可」，重點是絕對不能使用過期的利是封、金額不可以是單數，最好能寫下祝福的吉祥話。

澎湃新聞/台灣蘋果新聞網