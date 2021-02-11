踏入2021年，即便美國拜登政府正式上場，中共軍機仍頻頻飛越「海峽中線」進入台灣西南防空識別區，昨日除夕也不例外。根據婉計數字，僅1月份更多達81次，其中24日高達15架次，刷新單日紀錄。共機頻頻擾台，令台灣國防系統承受空前壓力，僅戰機不斷緊急升空應對，保守估計1月份就因此燒錢2,210萬港元。外界憂慮，台灣空防系統在財力和軍力方面能否長期承受。多名軍事專家向《蘋果》直言，台軍戰機無論在量、質及支援能力均足夠應對共機騷擾，且美製戰機的質量及壽命較大陸的俄機及國產機佳，共同升空對抗，共機損耗會更大，但坦承長期被動的派機跟監不是辦法，除造成國防壓力及開支增加外，也影響機師提升專精戰技，建議採用更具彈性的方式應對，減少一線戰機的耗損，避免被對方牽着鼻子走。

自台灣總統蔡英文上任以來，大陸對台的文攻武嚇越來越頻繁，共機擾台、超越台海中線，更是「家常便飯」。2019年3月31日，共軍兩架殲-11戰機罕見飛越台海中線，時間長達10幾分鐘，為當時繼1999年後、近20年來共軍首度刻意飛過海峽中線。事發當時，台軍派出戰機對應，國防部也嚴正抗議與譴責，但共軍沒有收斂，更加變本加厲。

台灣國防部1月初公佈數據顯示，共機去年擾台超過380架次，即平均每日有1.04架次軍機進入西南空域，台軍被迫派出戰機升空跟縱監視等手段回應，僅頭10個月，台軍累計派出413架次的戰機升空戰巡，耗費巨大的人力物力，其間台軍有4架軍機折損，當中11月份一架F-16戰機甫在花蓮起飛便失聯，至今未尋獲。總統蔡英文也因此事，一度下令所有F-16停飛檢查，至去年12月初始復飛。雖然，台灣國防部否認戰機失聯與共機頻繁擾台，導致空軍任務壓力過重有關，但外界仍然擔心，對岸持續用軍機「車輪戰」戰術施壓，台軍最終難以承受。

今年1月份，共軍便派出81架次軍機擾台，較去年的月平均數超出逾倍。2月份截至10日，共有10架次軍機在當中7日飛入西南空域。

台灣智庫國防安全研究院國防戰略資源所所長蘇紫雲表示，台軍升空跟監攔截進入西南空域的共機，一般也是採取雙機編制，即對方有1架軍機進入，防守方便派出2架戰機升空，1架與對方保持視線接觸，另1機則保持警戒和拍照。他指，依各國經驗，每次升空戰巡任務維時約1.5至2個小時。以1月23日為例，共軍在3個多小時內派出13架次軍機，包括運-8反潛機1架次、轟-6K機8架次、殲-16機4架次先後進入西南空域。有台灣的軍事迷記錄到，當日台軍有多個空軍基地在該時段執行了15批次的緊急起飛任務，涉及30架次戰機前往攔截。

蘇紫雲指，以台灣主力戰機F-16為例，其每小時飛行的平均成本約8,800美元（約6.82萬港元，含油料、折舊、維修等成本）。以此推算，僅1月份共軍派出81架次軍機，台軍便被迫派出162架次戰機緊急升空跟監。每次任務滯空2小時計，台軍在1月份即燒錢約2,210萬港元。

不過，蘇紫雲認為，共軍的機海滋擾雖然對台構成很大壓力，但未至於拖跨台軍：「日本的戰機約有400架，而它每年遭受中國約1,000架次的騷擾」、「台灣現時大概有約360架戰機，而去年中國擾台的軍機也是400架次左右（官方稱380架次）」，認為台軍實力仍足應付對岸的滋擾。

蘇還補充指，共軍比較先進的一線戰機雖然有逾1,000架，表面看似對台有壓倒性優勢，但「它有五個軍區，戰機要分散部署」，不能全部集中在台海使用。

台灣中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑也指出，台軍的戰機數量相對算多，加上台海空域空間有限，同一時間能容納的戰機有限，認為共軍這類灰色衝突手段，不足以令台國防系統崩潰。

軍事專家、「軍情與航空」網站主編施孝瑋則表示，戰機屬精密軍備，每飛行一定時數必須有相應級別的維護檢測，且機體也有壽命限制，「例如原本預算一年飛100小時，現把它用到150甚至180小時」則該戰機便可能由原定可飛行6年，提早2年退役。硬件外，機師也會因而影響訓練。

施孝瑋指，戰機機師每月的飛行時數中，正常是75%用來訓練，學習和熟悉一些更高級的技巧，例如對地攻擊、密接支援等，餘下才是戰備巡邏，「升空攔截或監控是相對簡單的任務，但會擠壓掉機師的訓練時間」，機師未能如期掌握更高難度戰技外，最怕是影響實戰時的反應。

蘇紫雲補充，兩岸軍機空中對峙，雙方機隊也同時「消耗油料、耗損機體壽命」，但台軍的美系戰機質量較佳「Life Cycle（壽命週期）可達10,000個（飛行）小時，大陸的俄系戰機只有約4,000小時」。他指，如比較戰機引擎，美系的引擎也有10,000小時壽命，但俄系引擎只有900至1,500個小時。他指，外界相信大陸自製戰機的機體及引擎質量仍未超越俄國，所以台軍機隊此方面較有優勢。

施孝瑋坦承，共軍持續擾台始終也構成負擔，但每次「跟着對方走」派戰機升空跟監「也真的不是一個辦法，相新（軍方）會有調整」。他舉例，如探測到飛入西南空域的共機數量不多，或是沒有攻擊性的偵察機，「軍方可（考慮）改派些滯空時間較長，例如反潛機，在空中監視（共軍）便可。」

蘇紫雲建議，台軍未來可考慮升級較舊的F-5戰機，其每飛行小時成本僅4,000美元（約3.1萬港元），甚至改派掛載AIM-9對空導彈的MQ-9無人機，執行戰巡跟監任務，以減少一線戰機的耗損。

《蘋果》記者

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