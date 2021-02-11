據《國際民用航空公約》，主權國家的領空即是其領海上空，即是從海岸線往外計12海里（22公里），超出此距離的空域屬國際空域，但各國目前對領空高度未有共識，只同意外太空（一般以100公里高為界線）不屬領空。

至於防空識別區（ADIZ），則是一國單方面因應自身的國家安全和空防需要劃定的範國，而為確保對空中威脅有足夠反應時間，ADIZ可能大於自身領空。ADIZ的劃定方，會對進入範圍內的飛行器進行偵測、辨認、定位或管控等行為。

世界首個ADIZ是美國於上世紀50年代，與加拿大在北美創立，以對抗前蘇聯的轟炸機威脅。在亞洲，冷戰時期，美國也在東海為日本、南韓、台灣及菲律賓劃定ADIZ，範圍部份重疊。

中國則只劃出一個東海防空識別區，範圍與台灣、韓國及日本ADIZ互有重叠。

由於ADIZ不受國際法承認，他國飛行器進入不能算是「入侵」，對他國是否能構成阻嚇，純看劃定方實力。

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