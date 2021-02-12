內地維權律師王全璋2015年因「709案」被捕後，其後因顛覆國家政權罪成而被判囚4年半，並於去年4月5日出獄，至27日才返回北京家中與妻兒團聚。王全璋的妻子李文足周四（11日）在Twitter上載影片，可見一家人正在吃團年飯，並表示希望「新的一年能過得好一些，那些還分離的家庭能早日團聚。」

片段顯示，王全璋與妻子李文足當日與另一名709律師李和平的家人在年卅晚吃團年飯，其間王全璋表示：「時隔5年，回到人間，享受人世間的美味、人倫，確實非常感慨」。李和平則說：「大家能夠團圓到一起，很高興，那就團團圓圓的吧，挺好」

李文足則為影片附上一段文字，「歷經5個分離的春節，我們終於團圓了。感謝一直關注我們的朋友們，祝願大家新的一年能過得好一些，那些還分離的家庭能早日團聚。」

另外，於2019年六四前夕為政治犯籌款而被拘的北京宋莊藝術家追魂（原名：劉進興），去年12月17日被江蘇南京玄武區法院以「尋釁滋事罪」判刑1年8個月，上月28日刑滿出獄，一度被南京公安扣起身份證，直至年廿八（9日）才予以放行。他亦在Twitter上載與內地民運人士季風吃團年飯的照片，稱「季風兄一輩子獨立而不改為自由而戰鬥，我進去後有兄為我四處奔走，照顧我家屬！兄拿出最好的酒和自由藝術家歡聚，溫暖着眾多為時代付岀的靈魂！祝大家新年快樂，合家安康！」

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