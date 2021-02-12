農曆年大年初一，內地民眾都會瘋搶「微信紅包」。微信官方上月開始向企業用戶推出「訂製紅包封面」功能後，網民立即爭搶名牌、明星的紅包封面，更引發網上炒賣，有人在短短數日已完成收入逾10萬元人民幣（下同；約12萬港元）的目標。微信今日回覆指，微信紅包不能以任何形式向用戶收取費用，對於網上以賣表情包為由變相賣紅包封面的現象，已通過審核的微信紅包封面將被下架，已被領取的紅包封面將無法繼續使用。

根據微信官方提供的大數據顯示，自去年底，微信對個人用戶開放訂製紅包封面功能後，臨近新年每天都有上千萬人，通過微信搜索「封面紅包」，昨日的搜尋數量超過3億次。

由於普通用戶不夠快，根本搶不到免費的微信紅包封面，惟有轉到網上購買。但微信官方稱，紅包封面成本只要1元（約1.2港元），且不能買賣只能贈予，一些商家就通過賣其他東西免費送紅包封面的方式來吸引用戶，最常見的是「買表情包贈紅包封面序列號」，雖然是一種變相買賣，不過很多商家常常會嚴正寫明「店不出售任何封面」。

電商平台搜索關鍵詞「紅包封面」，售價由2至20元（2.4至24港元），銷量過萬的店家有近10家，多以賣表情包為由銷售紅包封面，按銷量最高的7.3萬人次收貨為例，算起來銷售額至少突破14萬元（約17萬港元），總收益或達到100萬元（約121萬港元）。

微信團隊回應指，微信紅包封面是微信推出的、供訂製並購買微信紅包封面後，無償向用戶發放的一款創意產品。自推出之日起，微信就明確規定，訂製方不得因為微信紅包封面而以任何形式，向用戶收取任何費用。對於有用戶違規，微信表示已透過審核的微信紅包封面將被下架，已被領取的紅包封面將無法繼續使用，尚未發放的微信紅包封面將無法繼續發放；且訂製方在1個月內將無法通過微信紅包封面開放平台製作任何紅包封面。

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