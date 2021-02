中國駐美大使館、美國駐華總領事館昨日分別在Facebook發佈賀年影片。中國駐美大使崔天凱親身上陣拜年,「祝願我們偉大的祖國繁營昌盛,國泰民安」。片段中邀請荷李活女歌手Mary Millben獻唱《願世上有和平》(Let There Be Peace on Earth),片中盡是載歌載舞,以及展現中國北方人歡度新春的傳統——包餃子。

美國駐上海總領事館發放的賀年影片比較別出心裁,由美國駐上海總領事何樂進「領銜」要求員工設計一張「牛年賀卡」,之後該員工到處找「牛」蹤,民生現代美術館館長就認為是安迪‧華荷(Andy Warhol)的「牛」,又說是「外灘金融牛」,還是徐家匯商場外的藝術「牛」擺設,盡顯美式輕鬆的拍攝手法。

天龍山石窟佛首回歸中國

國家文物局去年9月14日發現日本東瀛國際拍賣株式會社計劃在於東京拍賣一尊「唐天龍山石雕佛頭」,經文物局判斷,推測這個佛頭是於1924年被不法分子盜鑿後運出海外販售的天龍山石窟第8窟北壁佛龕主尊佛像佛首。幾經曲折追回後,流失海外近一世紀的天龍山石窟第8窟北壁主尊佛首於大年初一(12日)送返中國,這是近百年來第一件從日本回到祖國的天龍山石窟流失佛雕,也是2020年回歸祖國的第100件流失文物。

佛首將於北京魯迅博物館「咸同斯福——天龍山石窟國寶回歸暨數字復原特展」展示,隨後按照流失文物回歸原屬地的國際共識,在具備安全條件前提下,佛首將送回天龍山石窟,在太原市天龍山石窟博物館收藏展示。

中國人權律師團籲釋放許志永、丁家喜和常瑋平

中國人權律師團律師昨(11日)就許志永、丁家喜和常瑋平被非法指定居所監視居住並遭受酷刑發出聲明,要求北京當局立即從刑事訴訟法上廢除指定居所監視居住這一不合時宜、反法治、反人性、不人道的酷刑式強制措施,立即在刑事司法實踐中停止適用指定居所監視居住!

聲明指,許志永、丁家喜及其他律師、公民自發相約在福建廈門相聚、旅遊,這民間活動竟被山東煙台公安無中生有、刻意誇大為顛覆犯罪。丁家喜於2019年12月26日在北京被抓捕,常瑋平2020年1月12日被陝西公安抓捕並被指定居所監視居住10天,許志永2020年2月15日在廣州被抓捕並在北京被指定監視居住,另有多位律師和公民或被非法傳喚,或被刑事拘留或指定監視居住,後被取保候審。

台牛年郵票發行 2008年版最特別

今年是金牛年,台灣中華郵政發行有版畫風格的剪紙圖案生肖郵票;不過在歷年生肖郵票中,較受收藏玩家關注的是2007年唯一印製「台灣郵政」的鼠年郵票,以及2008年首次加註英文「TAIWAN」的牛年郵票。

蔡英文向台警發新春獎金

台灣總統蔡英文在大年初一到台北市中正第二分局,送贈水果和「加菜金」(意指用來犒賞、慰勞的獎金),感謝他們對總統府的保護和照顧,也感謝所有警察因應疫情,支援指揮中心的疫調工作。蔡英文承諾會持續強化警員安全防護與福利措施。

