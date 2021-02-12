美國政府近日先後要求聯邦法院暫停抖音海外版TikTok和微信海外版WeChat的禁令。美國司法部於美東時間11日發表聲明指，拜登（Joe Biden）政府上台後，商務部開始對一系列的禁令進行審查，以重新審視相關應用程式對美國國家安全的威脅。

司法部聲明表示，自拜登政府上台，美國商務部已開始對一系列的禁令進行審查，包括對WeChat的禁令，以查明其對美國國家安全的威脅，讓政府能更好地保護美國人的數據安全，並強調拜登政府「仍然致力於捍衞國家安全，確保美國經濟充滿活力，並維護個人權利及數據私隱。」

央視早前報道，美國政府要求聯邦法院暫停抖音海外版TikTok禁令，以便重新審查其對美國國家安全威脅。美國司法部在向聯邦法院提交的文件稱，美國新政府已經開始審查這款移動應用程式，目前不會像特朗普政府那樣，要求禁止該移動應用程序。

《華爾街日報》引述知情人士指出，字節跳動旗下TikTok美國業務，原計劃出售給甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart Inc.），惟遭到無限期擱置，原因是美國總統拜登就中資科企的潛在保安風險進行全面審查。

《華盛頓郵報》／《華爾街日報》／央視

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！