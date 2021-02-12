台灣桃園驚傳擄人勒索！一名48歲黃姓男子在桃園八德遭擄走，家屬接獲要求上億（新台幣；下同）贖金的勒索電話，家屬表示農曆年前現金有限，希望能降低金額。綁匪覺得家屬沒誠意，開始毆打及對男子餵毒，讓黃男身心俱疲精神崩潰。家屬原想自行解決，最後才報警求助。警方找尋肉參多日未果，家屬轉而找桃園知名「黑人家族」從中斡旋，交付5,100萬元（新台幣，約1,431萬港元）贖金後，黃男在今日大年初一凌晨終獲釋，結束7天的凌虐「地獄」。

據了解，遭綁架的黃男上周六（6日）受邀到桃園八德訪友，沒想到是一場鴻門宴。綁匪早就得知其行蹤，當日下午2時許，利用3輛的士尾隨，在一處窄巷攔截黃男強行押走，藏匿在新北板橋一帶，並不斷轉移藏身地點轉移警方視線。

綁匪事後通知黃男家人交付贖金，否則黃男今年恐無法回家過年。由於對方喊價上億元贖金，家人坦言無法支付，雙方一度陷入僵局，綁匪也恐嚇「再也見不到人」，並故意切斷聯絡方法，讓黃男家人心急如焚。

直至9日上午，綁匪再度聯絡黃男家人，對方表示只能措籌到3,000多萬元（約842萬港元），綁匪威脅說：「那你等着收屍好了！」黃男被擄後，綁匪不時用棍棒毆打他，還不斷餵食毒品。得知警方介入後，綁匪凌虐手法更變本加厲，讓黃男求生不得、求死不能，精神幾乎崩潰、痛不欲生。

除夕當日，綁匪故意讓黃男和家人通話，家人聽到黃男虛弱聲音後覺得不妙，只好妥協，並透過友人牽線交付5,100萬元贖金，綁匪終在今日凌晨2時許放人，但黃男因傷勢嚴重，送院治療後已回家休養。

據了解，黃男為桃園「黑人家族」成員，有多項賭博前科，這次會被綁走，估計是賭債引致，案件目前正由八德警分局偵辦。

此外，策劃這次擄人勒索的綁匪，據傳是竹聯幫弘仁會成員，該幫派行事作風以兇狠聞名，靠毒品及軍火起家，經濟實力雄厚，還聘用御用律師打官司。去年，新北地檢署才偵辦弘仁會成員持槍擄人勒索案。

台灣《蘋果新聞網》

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