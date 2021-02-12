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美反潛機經巴士海峽往南海偵搜 山東號唔過節防美雙航母南海操練

1小時前
美國海軍P-8A反潛機今日通過巴士海峽，經台灣防空識別區往南海偵搜。

大年初一，海事暗鬥不止。Facebook專頁「台灣西南空域」周五（12日）指出，美國海軍P-8A反潛機一早通過巴士海峽，並經台灣防空識別區往南海偵搜。中共預警機2000亦於下午出海。

台灣空軍司令部不願證實此訊息，僅強調國防部會運用聯合情監偵掌握台海周遭動態，請台灣人放心。不過，資深將領透露，解放軍「山東號」航母編隊並未如過去在農曆春節前夕返回山東青島市過節，顯示美軍的2艘航母打擊群出現在南海的壓力，讓解放軍必須將山東號航母編隊留在南海，未來不排除是山東號航母駐守南海將成為常態。

美國海軍羅斯福號航空母艦打擊群（The Theodore Roosevelt Carrier Strike Group）與尼米茲號航空母艦打擊群（The Nimitz Carrier Strike Group）近日在南海展開多項操練，這是自2020年7月以來，2艘航母首次在這條海上交通要道聯合操演。

該名資深將領預測，拜登接任美國總統後仍派雙航母打擊群在南海聯合操演，顯示沒有放棄維護美軍「自由航行權」；中共總書記習近平山東號航母留在南海，也顯示他在南海主權上並未讓步。

台灣西南空域亦指出，解放軍機近日減少進入台灣防空識別區，反而美軍頻繁「駕到」，本月9日記錄到17架次美國軍機出現在西南空域及巴士海峽，其中加油機多達7架次、偵察機10架次；10日記錄到3架次加油機以及7架次偵察機，是近期美軍機出沒新高。

台灣總統蔡英文今日特別前往海軍司令部台北作戰中心慰勉海軍，感謝他們在農曆新年仍堅守崗位。海軍司令部內的台北作戰中心擁有最先進的「聯成作戰系統」，是海軍最重要的作戰指揮單位，蔡英文前往亦意外讓這作戰中心首度曝光；國防部長嚴德發陪同。

嚴德發隨後前往台軍聯合作戰指揮中心，掌握周邊海、空域最新情勢，並與各作戰區以及外離島指揮官召開視像會議，藉此向全體官兵賀年，肯定及嘉勉他們克盡職責的表現。

台灣《蘋果新聞網》／Facebook

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