廣東省自然資源廳近日公佈《廣東省國土空間規劃（2020-2035年）》（以下簡稱《規劃》），首次明確提出研究興建京港澳、滬（深）廣兩條高速磁浮鐵路，時速最高可達600公里。

初步構思的京港澳高速磁浮鐵路路線，分別從香港、澳門作起點，香港開出的列車會途經深圳、東莞到廣州；澳門開出的列車就途經中山、佛山到廣州。兩線匯合後，進而途經清遠、韶關等城市，北上通往北京。規劃中還有一條由廣州開出，途經深圳、汕尾、汕頭等城市，通往上海的滬深廣磁浮鐵路與京港澳磁浮鐵路互聯互通。

據了解，廣深之間的磁浮鐵路預料時速可達600公里，較高鐵的350公里快七成，往返廣深兩地只需約20分鐘。《規劃》指出，興建兩條磁浮鐵路是為了形成粵港澳大灣區區內1小時交通圈，2小時到達粵東西北地區，3小時直通全國。

廣東省還圍繞構建「一核一帶一區」區域發展格局，該《規劃》描繪廣東未來15年的「宏偉藍圖」，並用較多篇幅突顯「深圳都市圈」地位，聯動廣州、深圳，強化珠三角核心，推動廣東攜手港澳共建國際一流灣區和世界級城市群。

按照黨中央、國務院作出的部署，廣東省自2019年7月起展開新版《規劃》編制工作，以「高水平保護、高質量發展、高品質生活、高效能治理」的規劃理念，提出未來15年內全省國土空間開發保護的總體格局和安排。

《深圳特區報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！