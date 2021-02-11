德國提升對中國的旅遊警示，警告包括武漢肺炎康復者在內的旅客抵達中國時，可能被當局要求在醫院隔離數周，甚或面對侵入性醫學檢查。

兩德人被強制隔離數周

德國外交部日前更新對中國內地的旅遊警示。新增的提示指，中國的入境防疫措施適用於武肺康復者、被驗出含抗體人士、或曾與確診者乘坐同一班航機的旅客，「中方採取的醫療措施是具侵入性，包括每日抽血化驗和電腦掃描」。而所有抵達的中國旅客也要依政府安排，在指定隔離地點包括醫院等強制隔離14天，同行人士如已年滿14歲，更有機會被安排與家人分開不同地點隔離。

當地媒體《南德意志報》報道，兩名德國公民早前在內地被安排在醫院隔離數周，被強制於醫院隔離多周，決定收緊對中國的旅遊警示。報道指兩人都是武肺康復者、體內有抗體，但仍被迫接受醫學檢查，德國外交部已就事件向中方提出抗議。

中國對入境的外籍旅客强制醫學檢查惹抗議已非首次。1月初有由南韓入境的旅客就曾被要求進行肛門採樣。當時內地開始為部份重點人群進行肛門採樣。採樣過程醫務人員會將採集拭子的棉花棒插入受檢驗人士肛門內約2至3厘米的深度，並將棉花棒轉動三圈。該旅客最後在向大使館求助後，才獲准以糞便樣本形式接受病毒檢測。

法新社