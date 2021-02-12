兩岸疫情最新情況：大陸國家衞健委公佈，昨日（10日）新增12宗確診個案，均為境外輸入病例，分別是上海7宗、廣東2宗、四川2宗、遼寧1宗，連續5天沒錄得本土個案。大陸累計89,748宗確診，死亡病宗4,636宗。台灣累計確診936宗，死亡個案9宗。

「全國疫情風險地區名單」截至11日晚上9時顯示，高風險地區只餘下黑龍江（4地區）和吉林（1地區和16小區）；中風險地區則分佈在上海（1小區）、河北（1小區）、黑龍江（12地區）、以及吉林長春市（1地區）。

此外，一款號稱能夠延緩衰老的「不老藥」NMN的保健品，自武漢肺炎爆發後在內地迅速走紅，電商宣稱「NMN治癒55歲新冠肺炎重症患者」、NMN讓老人延年益壽」，60粒裝售價由1,500至2萬元人民幣（1,827至2.4萬港元）。《南方周末》報道，目前，NMN以「出口轉內銷」的方式流通於中國市場：將NMN原料出口，包裝為進口品牌產品，再通過跨境電商渠道，回流國內市場發售。內地監管部門現正調查是否涉及違法經營。

中國保健協會市場工作委員會秘書長王大宏稱，NMN全稱為「β-煙酰胺單核苷酸」，科學研究發現，服用NMN後可以轉化為NAD+（煙酰胺腺嘌呤二核苷酸），NAD+是人體能量轉化中不可缺少的重要物質；隨着年齡增長，人體中的NAD+含量將會逐漸減少，意味着能量代謝能力變弱，「因此，服用NMN有利於促進新陳代謝」。

國家市場監管總局食品經營司上月底印發《關於排查違法經營「不老藥」的函》指出，NMN在內地未獲得藥品、保健食品、食品添加劑和新食品原料許可，「即在我國境內，NMN不能作為食品進行生產和經營。」

綜合報道

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