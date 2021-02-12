協助709律師維權的內地律師余文生因「煽動顛覆國家政權罪」被判囚4年，於周四（11日）獲得馬丁‧恩納斯人權獎（Martin Ennals Award）。他的妻子許艷向《蘋果》表示對此感到高興，感謝瑞士日內瓦馬丁恩納爾斯基金會等有份決定將獎項頒給余文生的人士和機構，認為這對余文生來說「既是榮譽也是責任」。

基金會表示，這個獎項是為了表彰余文生律師在爭取人權方面，所表現出的非凡勇氣；基金會主席庫拉特（Philippe Currat）說，希望藉由表彰余文生在人權方面的貢獻，幫助他重獲原本應有的自由。

許艷當日通過視像會議形式參加頒獎典禮，她表示余文生從來沒有犯罪，應該立即獲得釋放，又強調丈夫獲獎對中國其他在逆境中維權的人來說是一種鼓勵。

許艷接受《蘋果》記者訪問時表示，為丈夫獲獎一事感到高興，對丈夫來說是無比的榮譽，很感謝瑞士日內瓦馬丁恩納爾斯基金會等有份決定將獎項頒給余文生的人士和機構，認為這「既是榮譽也是責任」，希望余文生能夠乘載大家對他的鼓勵、關注和責任。

許艷亦提到，在中國除了余文生之外，還有其他很多人權律師和人權捍衞者值得關注，「他們也做出了非常大的努力，而且也有的付出了很多，一些律師被失去自由，也有一些被吊銷律師執業證。同時也想對這些律師，對他們的付出和努力表示敬意；馬丁‧恩納斯人權獎授予余文生律師，也不是對他一個入的榮譽，也是對其他人權律師的一種鼓勵。」

許艷同時要求中國政府能在乎國際的呼籲，立即釋放余文生及其他人權律師，並關注余文生的牙齒、右手殘疾等健康問題，早日讓他接受治療。她最後透露，自己上一次與余文生見面已是在本月5日，未來並不確定能否繼續探望對方，但強調自己一定會爭取相關權利，爭取每月一次的探視權。

余文生2018年初發表《修憲公民建議書》 後被捕，徐州市檢察院去年6月致電家人，指余文生一審判囚4年、剝奪政治權利3年，他不服上訴，二審維持原判，將關押至明年3月1日。他原本是被囚禁於江蘇徐州市看守所，許艷上月15日曾獲安排與丈夫會面，但之後余文生就從江蘇徐州市看守所被轉送到南京監獄。家住北京的許艷批評，南京監獄距離北京逾1,000公里，認為當局轉移余文生的決定不合理，屬於故意刁難、為家屬探訪製造障礙，而余文生仍需要服刑14個月才能獲釋。

以國際特赦組織（Amnesty International）首任秘書長為名的馬丁‧恩納斯人權獎，第一次頒發是在1994年，當時的得獎人是揭發勞改營慘況的中國人權人士吳弘達，而得獎者可以獲得3萬至5萬瑞士法郎（約26萬至44萬港元）的獎金。2016年，中國在囚的新疆異見學者伊力哈木（Ilham Tohti）曾獲得此獎項；今年與余文生同獲獎項的還有沙地阿拉伯女權運動領袖哈斯洛爾（Loujain al-Hathloul），以及土庫曼攝影記者蘇爾坦‧阿齊洛娃（Soltan Achilova ）。

《蘋果》記者／Twitter／中央廣播電台／

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