【上任首次】美國總統拜登上月20日宣誓就職，相隔三周昨首度與中國國家主席習近平通電話兩小時。白宮聲明指，拜登強調對北京在貿易、香港、新疆、台灣等議題的根本關注。內地官媒則指，習近平稱台灣、涉港、涉疆問題是中國內政，美國應審慎行事。雖然兩國在中國農曆新年除夕通電話，被視為是重塑中美關係的善意姿態。但外電引述消息指，拜登政府計劃加大對中國的技術出口管制。

拜登上任後，已與包括英國、德國、法國、俄羅斯等多國元首通電話，但昨日前一直未致電中國元首。拜登受訪時稱「未有契機對話」的話音剛落，兩國元首在被視為良好時機的新春除夕通電話，亦是中美首腦去年3月以來首次通話。兩人先互相拜年，拜登先祝願中國人民春節快樂、繁榮發展，習近平亦祝兩國人民新春愉快。

美擬加大對華技術出口管制

根據白宮聲明，拜登重申他首要捍衞美國人民的安全、繁榮、健康以及生活方式，保持一個自由及開放的印太，「強調了他對北京壓迫性、不公平的經濟做法，打壓香港、侵犯新疆人權以及對包括台灣在內區域的專斷行為的根本關注」。不過新華社發稿沒有提及拜登對香港、新疆等問題的關切，相反提到台灣、香港和新疆等問題都是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方應該尊重中國的核心利益，慎重行事。

但除此之外，官媒的談話摘要顯得相對溫和，強調合作的重要性。習近平指，中美在一些問題上會有不同看法，關鍵是要相互尊重、平等相待，以建設性方式妥善管控和處理。兩國經濟、金融、執法、軍隊等部門也可多展開接觸。中美應重新建立對話機制，避免誤解誤判。習又稱，合作是雙方唯一正確選擇，可以辦成許多有利兩國和世界的大事，中美對抗對兩國和世界肯定是一場災難。官媒又提到，兩國元首都同意，通話將向世界釋放積極訊號，同意就中美關係保持密切聯繫。

白宮重稱習近平「國家主席」

在合作的具體上，白宮聲明提到，兩人就應對武漢肺炎疫情交換意見，又討論了氣候變化、防止武器擴散等議題。拜登亦在通話後在Twitter發文，稱在通話中對習提到，當對美國人民有益，願意與中國合作。

另外，白宮聲明以「國家主席」（president）稱呼習近平，與前總統特朗普在上任初期和奧巴馬年代的做法一樣。在特朗普任內後期，前國務卿蓬佩奧等高級官員一度改以「總書記」（general secretary）稱呼習。

雖然通話被視為是兩國的善意姿態，不過路透社報道，拜登政府計劃進一步、有針對性地限制對中國出口敏感技術，在與盟友認真審視前，不會撤銷特朗普時代對中國貨品開徵的懲罰性關稅。

在習拜通話前，拜登首次以總統身份到訪國防部五角大樓，其間宣佈國防部將就對華戰略成立專責小組，旨在重新審視對中國戰略，包括情報、科技、軍事等參與範疇。拜登表明，美國必須應對中國持續加強的挑戰，以維持和平，維護美國在印太地區以至全球的利益。

此外，美媒日前揭發拜登上任不久，悄悄取消了前政府時期一項關於中美文化交流的限制政策，即各級教育機構毋須再公開與孔子學院的合作關係。白宮則回應表示，有關撤回規定的指稱「不實」。因特朗普政府一開始就沒有將規定提交到聯邦公報，草案目前未完成審議。

新華社/路透社