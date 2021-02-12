中國外交部發言人趙立堅早前繼被點名散播假新聞後，再惹爭議，有外國YouTuber發現趙立堅的Twitter賬戶關注一個同性戀色情賬號，趙立堅已非首次被發現喜好色情賬號，過去亦曾關注日本AV女優蒼井空，又試過在情色女星的帖文下回應露骨留言。

南非出生、化名SerpentZA的YouTuber指，趙立堅官方認證的Twitter賬號（@zlj517）關注了一個同性戀色情賬號，進入該有警告語句的同志賬號，會提醒用戶在賬號中看到敏感的相片或語言。

SerpentZA在YouTube片段中指出：「這不是捏造，我們現場直播看到的。如果重新載入網面，上面顯示（該賬號）被趙立堅關注，點擊之後，這就是他，帶有Twitter藍色認證標籤的，這絕對是他。他就是那個談論澳洲軍人殺害阿富汗兒童的虛假照片的人。是的，他真的是一個品格低下的人，我們應該說他是一個頂級的戰狼外交官。」

SerpentZA曾在中國廣東省生活14年，經常在網上探討中國敏感話題。

影片在海外瘋傳，但目前中國官方及趙立堅本人還未就事件作出回應，現時亦不見趙的賬戶有關注該同性戀色情賬號。有網民就認為趙立堅沒汲取前中國駐英國大使劉曉明的教訓。劉曉明亦被網民揭發讚好「絲襪足交」色情影片，前者諉過於黑客所為。

而趙立堅過去亦曾被發現關注日本前AV女優蒼井空賬號，甚至還在情色女星發文下留言「I wanna u（我想要妳）」，言詞露骨大膽，非常符合「戰狼」的性格。

Twitter／台灣《自由時報》

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