美國智庫外交關係協會(Council on Foreign Relations, CFR)於美東時間11日發表題為「美國、中國與台灣:一項預防戰爭的策略」(The United States, China, and Taiwan: A Strategy to Prevent War)的報告,敦促華府申明不試圖改變台灣地位,並與日本等盟邦反制中國咄咄逼人的行徑,協助台灣自衞,以現實戰略目標維護台海和平。

這份共100頁的報告是由CFR資深研究員卜威爾(Robert Blackwill)與維珍尼亞大學教授澤利科(Philip Zelikow)執筆,兩人均曾擔任美國外交官。報告寫道:「台灣逐漸成為全球最危險的潛在戰爭引爆點,台海一旦開戰,美國、中國與其他大國都可能捲入其中」,並主張美國應改變並闡明預防台海開戰的策略,「美國對台灣的戰略目標應是維護其政治與經濟自主、其自由社會活力,及美國與盟邦一同阻嚇,而不刺激中國對台灣發動攻擊。」

報告假設中共武力犯台的三種情況:其一是侵略南海的太平島、東沙群島或澎湖、金門、馬祖等離島;其次是中方以強行掌控空域與海域的方式「隔離」台灣;最後是以傳統包圍與兩棲攻擊、或空降與特種作戰方式進犯台灣本島。

報告指出,對中方而言,侵略台灣本島風險雖高,但長遠報酬是一勞永逸解決台灣主權議題,因此關鍵戰略問題變成台灣、美國及其盟邦是否有可能改變北京計算,「我們認為,指望美軍單槍匹馬擊敗中國對台各種攻擊,在政治或軍事上都是不現實的。假定在如此令人挫折的衝突後,美國將會或應該以全面封鎖或打擊中國本土目標升級成對中方的大規模戰爭,也是不現實的。」

報告又說,如果美國應變方案假設不切實際的景況,可能遭美國總統與國會否決,強調美方最終無能為力,並非源於總統軟弱,而是沒有可信的選項面對眼前最危急的軍事危機,並建議美國「以現實的對台戰略目標與相關政策,保持過去50年來維護和平的政治平衡」。

報告最後敦促拜登政府申明不試圖改變台灣地位;與日本等盟邦一同制定可挑戰中方對台軍事作為並協助台灣自衞的新方案,加重中國擴大戰事的負擔;公開為大規模戰爭爆發後的混亂與動員做規劃,但不假定戰線將會或應該擴大到中國、日本或美國本土,「美國與中國最有可能為台灣開戰,拜登團隊應該會高度重視雙方爆發戰爭對全球產生的可怕後果。」

同一日,美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)提及台灣駐美代表蕭美琴於周三(10日)與美國國務院代理亞太助理國務卿金成(Sung Kim)會晤一事,他表示,台灣是民主領頭羊與重要經濟、安全夥伴,美國致力深化與台灣關係。

至於中方在大年初一宣佈禁播BBC世界新聞台,普萊斯批評中國是資訊管控最嚴格、最壓迫及訊息流通最不自由的地方,又指中國在境內管制媒體平台不得自由運作,但北京領導人同一時間卻利用海外開放自由媒體環境傳播假訊息,這現象令人不安,「我們呼籲中國與其他對人民實施威權控制的國家,讓人們能夠無限制取得網路與媒體(資訊)。如同我們先前說過,這是一項重要權利,也是確保公民擁有充份資訊的關鍵。」

