北京上月突增軍機擾台，僅23日和24日便達13和15架次，僅次於去年9月19日時任美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）訪台時的19架次。有專家向《蘋果》表示，共機當時大舉飛入西南空域，對台施壓是其次，主要是針對美國，藉擾台練兵，劍指南海，預計中美兩國早晚會在南海爆衝突。

英國《金融時報》1月29日引述消息人士報道，美方截聽到中方的轟-6轟炸機飛行員對話，顯示他們在上述日子大舉出動是進行模擬攻擊美軍航母的演練。當時美國羅斯福號航母戰鬥群正駛往南海執行「確保航行自由」的任務。路透社在次日30日引述熟知該區防務及外交的消息人士指，解放軍在1月23日演練攻擊航母時，巧合遇上美軍航母往南海巡航。

隨台海危機不斷升溫，台灣國家政策研究基金會國家安全組副研究員李正修對《蘋果》表示，相信兩岸任何一方也不想「開第一槍」，北京也研判南海才是中方和美國爆衝突的高風險地區，並認為共機頻頻擾台也是為了「慢慢將空軍的活動（範圍）往南延伸」，作訓練準備。李更指，台軍被迫作出的雷達及戰機等跟監反應，也被共軍利用作為訓練的一部份，「較諸日常的一般飛行，（擾台）就是真正有對抗性的飛行，利用台軍慢慢磨練出最貼近臨戰的心理狀態。」

台灣中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑指，從共軍上月23及24日擾台涉及運-8反潛機、轟-6K轟炸機、殲-16戰機、Su-30戰機、殲-10戰機及運-8技偵機等多機種混編，加上當時有美國航母駛往南海，很可能是「對美國的一個反艦操演，或是空對海打擊的一個訓練」。他指，類似的混合機種編隊作戰，是解放軍近年一直想達成的方向，認為它越多在西南空域或南海一帶活動，便越增加其他國家在此區域出現的理由，例如南海的自由航行行動等。

《蘋果》記者

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