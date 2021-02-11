（新增內容）國家廣播電視總局網站在大年初一指「不允許BBC繼續在中國境內落地」，變相驅逐英國廣播公司（BBC）。BBC回應指對中方決定感失望，強調BBC具公信力、不偏不倚。中國外交學院國際關係研究所教授李海東向內媒分析，禁止「落地」只是反制行動之一，但並非唯一同最後的行動；若然BBC繼續在新疆、疫情、香港等議題上造謠，抹黑中國，那中國不排除制裁得更徹底，例如驅逐BBC身處內地的記者。

廣電總局指，BBC世界新聞台涉華報道有關內容嚴重違反《廣播電視管理條例》、《境外衛星電視頻道落地管理辦法》有關規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益、破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國境內落地條件，國家廣播電視總局不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。

官媒《環球時報》隨即發表評論，強調「中國不接受假新聞」，形容是中國向BBC發出「牛年第一張罰單」。文章批評BBC對華的造謠是西方一些「反華勢力」的輿論戰、超限戰的一部份，讓BBC無法落地只是反制行動之一，但並不是唯一或最後的行動。

中國傳媒大學教授王四新向《環時》表示，BBC在中國境內落地是在《廣播電視管理條例》《境外衞星電視頻道落地管理辦法》框架下運行的，中國境內一些酒店等場所可以接收到BBC的訊號，「不能落地」意味着大陸境內不再會提供BBC世界新聞台訊號的本地解碼服務，BBC節目在中國大陸境內將完全無法被接收到。他又指，在春節這個時間點高調宣布對BBC世界新聞台的決定措施是中國在亮明態度，肯定會引起更大的關注。

BBC早前引述在美國獲政治庇護的新疆婦女指，中共在新疆所設的「再教育營」內有系統性性侵（Systematic rape），引發多國關注。中國駐英國大使館公使馬輝指，相關報道抹黑中國，要求立即更正。

英國通訊管理局（Ofcom）本月初宣佈撤銷中國官媒、央視旗下中國環球電視網（CGTN）在英國的播放牌照，表示經調查後證實CGTN的持牌人並無編輯監督權，裁定CGTN與中國共產黨有關連，違反了英國法律。

中國外交部隨即發聲明反擊，指英國廣播公司（BBC）1月29日播出的疫情「假新聞」，「將疫情與政治掛勾」及「再翻炒中國隱瞞（疫情）」，已向BBC駐北京分社負責人提出嚴正交涉，要求BBC公開道歉，並揚言保留採取「進一步措施」的權利。

《環球時報》

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