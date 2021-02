內地疑再爆「惡俗維基案」翻版,一群網絡新生代擬趁農曆新年透過YouTube等平台,直播「辱包拜年祭」,戲謔國家主席習近平,參與的內地兩名工作人員與外界失聯。活動的海外參與者相信,當局出動國家級資源跨省維穩。有份參與的YouTube頻道被內地視頻網站bilibili(B站)舉報「侵權」,幾乎封號,Telegram群組遭疑似內地網警盜取帳號和「屠群」。有頻道創辦人直斥B站奉旨「出征」,並批評YouTube只懂向中共跪低。

據「美國之音」報道,內地一批網民原本計劃在農曆新年期間,合辦「辱包拜年祭」直播活動,並在以惡搞中共領導人為主題的網上社交平台和頻道,如「新蛤社」、「牆國蛙蛤蛤」、「乳膜新聯社」、「乳透社」上播出。但這些群組近日遭「屠群」(利用社交媒體規則趕走受眾)或「爆破」(如遭舉報侵權,致帳號被停,所謂「炸掉帳號」),更有參與者與外界失去聯絡。

有份參與這次活動的「乳膜新聯社」的社長和另一位管理員,在周二(9日)起與外界失去聯絡。其中,失聯社長的Telegram帳號在當日午間,突然對「拜年祭」另一合作夥伴「牆國蛙蛤蛤」的Telegram群組小群「屠群」,將580多人踢出群組。另一名管理員「W」,則在「牆國蛙蛤蛤」的Telegram群踢走大量參與者,在踢出300多人時被發現。

「牆國蛙蛤蛤」負責人懷疑,兩名失去聯絡人士的帳號,已遭內地網警控制,此番異常動作應是中共當局意在阻止「辱包拜年祭」直播活動。他又指,中共很有可能是調動了國家級而非縣市級的維穩資源,才能調查和處理身處不同地方的「乳膜新聯社」社長與「W」兩人。

「牆國蛙蛤蛤」又證實,周三(10日)晚,「乳透社」旗下「小反旗」和「小池塘」兩個頻道均收到版權警示,隨後該兩個頻道早前上傳的視頻遭YouTube移除。事件曝光後,一些網友懷疑YouTube亦被中共滲透,「牆國蛙蛤蛤」負責人傾向不同意YouTube平台遭中共收買的陰謀論,強調中共才是背後黑手。

據悉,「小反旗」和「小池塘」頻道是遭bilibili的實體運營公司「上海幻電信息科技有限公司」投訴侵權。根據YouTube規則,如果收到3個版權警示,頻道會被終止。「牆國蛙蛤蛤」負責人認為,B站有「奉旨出征」之嫌。

「牆國蛙蛤蛤」創辦人也指出,中共一方面閉關鎖國及封殺海外社交媒體,一方面派出中共「外交天團」和喉舌進駐這些平台,並廣派「水軍」利用社交媒體的舉報機制,從而對那些批評中共的聲音封殺使用權、刪除帳號等。他認為,民主國家應該思考如何應對中共的無恥招數。有網絡分析人士則認為,事件反映YouTube向中國屈服及機制存在漏洞。

有指,其實在10多年前,內地仍有半公開惡搞時任國家領導人江澤民、胡錦濤的政治幽默,但到習近平就不行了。習近平塑造一種威權形像,塑造唯一的中國「救世主」、世界「救世主」形象,而不允許任何人「抹黑」,打壓世界上所有人對他評論的言論自由。

據悉,「乳透社」已緊急應對危機,將所有短片暫時設為私人視頻,以防止頻道被YouTube停權,周四(11日)晚,「辱包拜年祭」直播得以舉行。「小反旗」和「小池塘」兩個頻道,內容重新顯示,再上傳數段諷刺習近平的短片。但「小反旗」上傳播最廣泛、逾百萬人點讚的《習包子也想挑戰念詩之王》和《秦城歡迎你》等短片,已遭永久刪除,若改用英文搜索「XiJinping wants to be the King of Rap!」,仍可找到《習包子也想挑戰念詩之王》。另有網民已將這兩段短片「發揚光大」,在網上廣為流傳。

